El Elgoibar y el Idiazabal zanjan la polémica en torno al euskera

El presidente del Elgoibar y el del Idiazabal, en la rueda de prensa que ofrecieron ayer. Ambos clubes han emitido una nota en la que anuncian que se retiran de la polémica y agradecen el apoyo recibido

El Elgoibar y el Idiazabal han hecho pública una nota de prensa en la que anuncian que su deseo es zanjar la polémica suscitada tras la presunta prohibición del árbitro andaluz Manuel Sarrión González de hablar en euskera durante el encuentro que ambos equipos disputaron el fin de semana en el campo goierritarra, correspondiente a la Regional Preferente del territorio.

«Ante los hechos ocurridos los últimos días, el CD Elgoibar y el Idiazabal K.E quieren y van a zanjar el tema definitivamente con este escrito. Primero, queremos mostrar nuestro máximo respeto al colectivo arbitral. Sabemos que arbitrar no es fácil, y esta directiva va a estar siempre para defender a los árbitros ante cualquier acto no deportivo. El CD Elgoibar y el Idiazabal K.E. quieren agradecer el apoyo de la Federación Guipuzcoana de Fútbol y a su presidente y secretario, que han intentado en todo momento mediar en este caso».

Posteriormente, la nota asegura que «decir que el colegio de árbitros y la AGAF, muestran una cerrazón y un hermetismo tal, que ha sido imposible llegar a ningún acuerdo. El Elgoibar y el Idiazabal K.E no van a firmar una carta donde dice que se han malinterpretado las palabras. Este señor se equivocó, y no lo quiere reconocer. Es una cuestión de honor, el club al que representamos , ha cumplido 100 años y somos fundadores de la federación guipuzcoana. No tenemos ninguna necesidad de ir contra nadie».

Finalmente, los clubes añaden que «agradecemos profundamente a los ayuntamientos de Elgoibar y de Idiazabal su apoyo, y también a los clubs que internamente nos han apoyado. Esperamos que el estamento arbitral este a la altura».

Críticas de Bildu

El dirigente de EH Bildu Xabier Olano ha considerado este miércoles que es un episodio más del «ataque diario» que sufren las lenguas cooficiales dentro de «la fase de involución del Estado español». Olano ha opinado, a preguntas de los periodistas en una rueda de prensa ofrecida en San Sebastián sobre fiscalidad, que lo ocurrido el pasado fin de semana en Idiazabal «desgraciadamente no es casualidad».

«Es un paso más -ha dicho- en el ataque diario que estamos viviendo en esta fase de involución que se está dando en el Estado español, donde las lenguas cooficiales de cada comunicad autónoma son atacadas de forma indiscriminada y no respetadas en absoluto».

El portavoz de EH Bildu en las Juntas Generales de Gipuzkoa ha apostado por dar «pasos efectivos» para que los vascos «puedan ejercer su derecho a vivir, en todos los ámbitos», en cualquiera de las dos lenguas oficiales de Euskadi. «Hay que pasar de la fase de denuncia y rechazo a gestionar vías que garanticen el pleno desarrollo del euskera como lengua cooficial», ha concluido.