FUTBOL Un descalabro anunciado y un culpable: Al Thani El presidente del Málaga, jeque Abdullah Bin Nasser Al Thani. El Málaga piensa ya en la próxima temporada y Jagoba Arrasate figura en la lista que baraja el director deportivo, Husillos, para el banquillo J.T. SAN SEBASTIÁN. Domingo, 22 abril 2018, 08:30

«Descenso». «Lágrimas». «Adiós a la mejor década del club». «Un descalabro anunciado»... fueron algunos de los titulares de la Prensa malagueña, que culpa del desastre a la mala planificación deportiva durante el verano, que ha llevado al Málaga a unos números que no dejan lugar a la duda: !17 puntos! en 33 partidos. Con todo, Prensa y afición apuntan al presidente, Abdullah Al-Thani, como el máximo culpable. Verán.

Cuentan que la historia del Málaga cambió el verano de 2010, cuando el jeque Abdullah Bin Nasser Al Thani pactó la compra del club andaluz por 30 millones de euros a la familia Sanz. El Málaga inició entonces una etapa de éxitos. En 2012 consiguió la cuarta plaza y se clasificó para la Champions..., y en 2013 logró jugar los cuartos de final de la Liga de Campeones (estuvo a un paso de meterse en semifinales tras un polémico encuentro en Dortmund, donde perdió 3-2 después de que le remontaran un 1-2 en el tramo final). De 2010 a 2012, el jeque invirtió, dicen, 137 millones en traer a un entrenador del prestigio de Manuel Pellegrini y futbolistas del nombre de Van Nistelrooy, Toulalan, Cazorla, Demichelis, Joaquín, Baptista, Isco, Monreal, Mathijsen, Rondón, Maresca o Saviola..., pero todo aquello es historia y ahora el Málaga está en Segunda con un futuro más que incierto.

Los males se iniciaron cuando el jeque dejó de pagar los sueldos millonarios y los traspasos a los otros equipos. Además, la UEFA castigó al Málaga sin jugar una temporada en Europa. El club quedó condenado a vivir de lo que ingresaba y allí se inició una cuesta abajo que concluyó el jueves con el descenso. En 2013 aún fue sexto, propulsado por sus buenos jugadores y el trabajo de Pellegrini, pero no pudo jugar en Europa al estar sancionado. En 2014, fue undécimo... y noveno en 2015. En 2016 Javi Gracia le aupó hasta la octava plaza pero ya la pasada temporada Míchel le salvó del descenso al final gracias a los goles de Sandro. Pero el comienzo de esta campaña el madrileño se enfrentó al jeque, el Málaga confeccionó una plantilla deficiente y los resultados están ahí: dos cambios de técnico y descenso a la categoría de plata.

Se busca entrenador

El club malacitano ya piensa en Segunda y el director deportivo, Mario Armando Husillos, busca un nuevo entrenador que se haga cargo del proyecto. El elegido en un principio era Juan Ramón Muñiz, ex del Levante, pero tras su negativa, Husillos ha iniciado una ronda imprevista de conversaciones. En este sentido, la figura del presidente malaguista, Abdullah Al-Thani, es la que despierta más recelo en el mercado de entrenadores y de representantes. Con todo, se busca un técnico que conozca la Segunda. Y entre esos nombres gusta Jagoba Arrasate, ex de la Real y que tiene al Numancia en puestos de play off. También han surgido los nombres de Anquela (Oviedo) y Rubí (Huesca). En breve, la solución.