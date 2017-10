El Derby se llevó el trofeo de su ídolo

Algún cántico, muchas cervezas y un espontáneo

Los consejeros del Real Unión esperaban que el Stadium Gal fuera ayer una fiesta. Que registrara una buena entrada. Y es que había que dar una buena imagen en Inglaterra, donde el partido fue retransmitido en directo a través de la página web oficial del Derby County.

Pero la realidad es que la afición unionista no acudió en masa a Gal. Lo hizo como a un partido de liga normal. Es decir, fueron unos mil seguidores txuribeltz los que presenciaron el encuentro. Pero esto no quiere decir que la primera edición del Trofeo Steve Bloomer no tuviera color. Eso sí, se lo pusieron los ‘supporters’ del Derby County.

Desde Derbyshire ya habían avisado que cuentan con una afición que se mueve para seguir a su equipo y que en partidos de pretemporada han llegado a moverse hasta trescientos seguidores, pero nadie en Irun pensaba que a Gal pudieran llegar más de media docena de ingleses. La suposición fue errónea.

Casi cien hinchas del Derby County se desplazaron hasta tierras guipuzcoanas para disfrutar de unos días de vacaciones y del partido de ayer. Seguro que no se encontraron en Gal el ambiente que se esperaban, pero se lo pasaron en grande.

Bebieron cervezas, muchas, por las calles irundarras y en el campo. Colocaron sus grandes banderas y cantaron. Hasta un espontáneo decidió saltar al verde sin camiseta para dar un poco de espectáculo.

Y para rematar, cuando los ingleses levantaron la copa, por megafonía se escuchó el himno del Derby, el Steve Bloomer’s watchin’. Fue cantado por sus fans. Derby pride. Orgullo Derby.

Para el Derby County, como dijo su técnico, fue un honor jugar para recordar a Bloomer. Su leyenda.