Zidane advierte del riesgo de distraerse ante el Leganés Isco Alarcón será titular ante el Leganés. / Efe El técnico del Real Madrid protege a su plantilla frente a los debates sobre los porteros, la actitud de Cristiano, la situación de Isco, los pitos a Benzema o el futuro de Neymar IGNACIO TYLKO Madrid Miércoles, 24 enero 2018, 07:56

De verse cuestionado, pese a conquistar ocho títulos de diez posibles, y de afrontar la eliminatoria de cuartos de final de Copa como una situación límite, a tener que tratar de reconducir los debates hacia el partido que toca ante el Leganés para evitar distracciones siempre peligrosas en torneos a vida o muerte. Así ha cambiado la situación para Zinedine Zidane tras dos victorias consecutivas y, sobre todo, los siete tantos endosados al Deportivo que cerraron las críticas sobre la falta de gol del Real Madrid en general y de Cristiano Ronaldo en particular. Como si el 0-1 logrado en Butarque, gracias aun golazo ‘in extremis’ anotado por Marco Asensio, haya convertido en un trámite el pase de los blancos a semifinales. Y eso que el francés ha remarcado que las claves del éxito pasan por «pensar que la eliminatoria no está sentenciada», asumir que el equipo de Asier Garitano «no se rinde nunca» y, como en el primer asalto, centrarse en «mantener la portería a cero y marcar».

Mucho más que el ‘Lega’, objeto de apenas un par de preguntas tópicas al técnico merengue en la previa, se habla en el entorno del Real Madrid de asuntos tan variados y controvertidos como el no fichaje de Kepa Arrizabalaga, que da otro giro al culebrón de los porteros de nuevo hacia David de Gea, el preferido de Florentino Pérez, y el belga Thibout Courtois; la delicada situación de Isco tras el regreso triunfal de Gareth Bale y la vuelta al 4-3-3; la brecha de Cristiano Ronaldo, su trabajo con el grupo pese a tener el contorno de ojos a la virulé, y ese mirarse en el móvil del que ha dado la vuelta al mundo; los pitos mayoritarios en el Bernabéu al francés Karim Benzema y hasta el futuro de Neymar, un viejo sueño del presidente y la gran amenaza de un París Saint-Germain que visita Chamartín en tres semanas.

Para empezar, Zizou está enfadado por atribuirle la responsabilidad de que el portero internacional del Athletic haya renovado hasta 2025 por los ‘leones’, con una prohibitiva cláusula liberatoria de 80 millones. Aunque sea un triunfo personal ante Florentino Pérez y una defensa a ultranza de sus jugadores, al entrenador no le agrada esta situación: «Me molesta cuando escucho algunos comentarios que dicen que al final he ganado yo. Mi preocupación diaria son mis jugadores, lo que hago con ellos. El resto no me ocupa y no quiero hablar de quienes no son del Madrid. No tengo nada contra Kepa ni contra ningún jugador, pero mi rol es proteger a los míos», adujo, sabedor de que un técnico depende siempre de la respuesta de su plantilla.

La unidad B

Tampoco le agradan a Zidane las críticas vertidas sobre Cristiano por salir del campo ante el Deportivo mirándose con el teléfono del doctor la herida que le produjo el suizo Fabian Schär, y que precisó tres puntos de sutura. «No podemos controlar lo que la gente habla o dice. Cogió el móvil para ver lo que tenía, si la brecha era profunda o pequeña, para ver si podía seguir. Lo importante es que está aquí, que ha entrenado con nosotros», zanjó el preparador marsellés, que de todos modos dará descanso al astro portugués en la Copa. No habrá convocatoria hasta el mismo miércoles, pero se espera a la unidad B, aunque Jesús Vallejo y Dani Ceballos están lesionados.

Se perfilan como titulares Isco y Asensio, perjudicados si el Madrid insiste en el 4-3-3 pensando en el PSG. «El dibujo no me importa, sino la actitud. Me estáis hablando de ese partido y queda mucho para la Champions», insistió Zidane al respecto, tras asegurar que tanto el balear como el malagueño, que no jugó ni un minuto ante el clásico y tampoco estuvo en el ‘siete’ al Dépor, han sido, son y serán jugadores «importantes» para él. Por lo demás, se felicitó el estratega galo por la recuperación física y anímica de Bale, lo que se traduce en goles, y confirmó que Ramos ya está listo ante el Leganés pensando en Mestalla, tras superar la lesión en el sóleo de la que el club informó el 5 de enero. También avanzó que jugará Benzema, del que volvió a realizar una cerrada defensa: «No es agradable cuando entras al campo y te pitan. La gente paga una entrada y tiene derecho a comentar, pero pedimos a la afición que esté con nosotros los 90 minutos y cuando acabe el partido que pase lo que tenga que pasar».

Los blanquiazules se presentan sin nada que perder y mucho que ganar. Saben competir como demostraron al rescatar un punto en los instantes finales ante el Alavés. Pasar de ronda supondría alcanzar varios hitos: jugar las semifinales, ganar por primera vez al Real Madrid y superar una eliminatoria copera tras cosechar un resultado negativo en la ida, jugada en casa, por primera vez desde el curso 93-94. Garitano sigue sin poder contar por lesión con los argentinos Alexander Szymanowski, Ezequiel Muñoz y Mauro Dos Santos. Tampoco está a punto el saudí Yahia Al-Shehri.

Alineaciones probables:

Real Madrid: Casilla, Achraf, Nacho, Sergio Ramos, Theo, Marcos Llorente, Kovacic, Isco, Lucas Vázquez, Marco Asensio y Benzema.

Leganés: Cuéllar, Zaldua, Siovas, Bustinza, Diego Rico, Brasanac, Rubén Pérez, El Zhar, Amrabat, Gabriel y Beauvue.

Árbitro: Gil Manzano (Comité extremeño).

Hora: 21:30 h. Estadio Santiago Bernabéu.

TV: beIN LaLiga.