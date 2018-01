Cuartos | Ida La Copa como refugio blanco tras la debacle liguera Zinedine Zidane. / Javier Barbancho (Reuters) El Real Madrid visita Butarque para medirse al Leganés en un torneo que la crisis de juego y resultados ha convertido en prioritario ÓSCAR BELLOT Madrid Jueves, 18 enero 2018, 08:37

La Copa del Rey ya no es un objetivo secundario para el Real Madrid. La crisis de juego y resultados que atraviesa el conjunto de Zinedine Zidane han elevado el torneo del K.O. al rango de prioritario dentro de la ‘casa blanca’. Certificado en la práctica su adiós a la Liga tras la derrota que le infligió el pasado sábado el Villarreal en el Santiago Bernabéu y que le dejó a 19 puntos del líder, los blancos visitan Butarque para medirse al Leganés en la ida de cuartos de una competición cuyo atractivo inicial en Chamartín radicaba sobre todo en ser la única que faltaba en el laureado palmarés del técnico pero que ahora se torna en capital para mitigar la depresión en la que se ha sumido la parroquia merengue. Toca aferrarse a ella como válvula de escape, revulsivo de cara al crucial enfrentamiento de Champions contra el PSG y hasta como boya a la que agarrarse caso de que el duelo con el poderoso tridente parisino que conforman Neymar, Cavani y Mbappé desemboque en catástrofe.

Anda doliente el vigente campeón de Liga y Champions, que sólo suma una victoria desde que regresó de Abu Dabi entronizado por segundo año consecutivo en el Mundialito y que ha cedido dos empates y otras tantas derrotas en sus últimos cinco partidos, con un balance de siete goles a favor y ocho en contra. Cuatro tropiezos que han puesto en la picota a Zidane, al que se demanda reconducir la situación, lo que ineludiblemente pasa por el diagnóstico de la enfermedad que aqueja a su escuadra, reducido por el momento al mal fario que parece perseguir a sus atacantes.

Una falta de acierto ante el marco rival personificado en la figura de Cristiano Ronaldo, aún inédito en esta Copa pero protagonista indiscutido pese a ello de la previa por el pulso que libra con el club para que equipare su sueldo con el del azulgrana Messi, bajo amenaza de marcharse si no se atienden sus exigencias. «No me imagino un Real Madrid sin Cristiano», reiteró Zidane en una comparecencia ante la prensa prácticamente monopolizada por el enésimo malestar del portugués. El galo, que no se mostró preocupado porque la situación merme el rendimiento de su gran estrella, escondió sin embargo sus cartas respecto al once que dispondrá en Butarque.

Con Sergio Ramos recuperándose aún de su lesión en el sóleo, y a excepción también de su hijo Luca, Zidane tiene al resto de la plantilla disponible, incluyendo a Benzema, que ha vuelto al trabajo con el grupo esta semana tras casi un mes ausente por lesión, por lo que debe decidir si sigue encomendando la Copa a los futbolistas que disponen de menos minutos en otras competiciones y que han sufrido para sacar adelante las eliminatorias previas ante Fuenlabrada y Numancia o alista a algunos de sus jugadores de mayor confianza ahora que el torneo se ha convertido en una preciada pieza. «Cuento con todos, todos son importantes», subrayó el francés, que seguramente optará por una vía mixta entre el plan ‘A’ y el ‘B’ aunque con primacia de los meritorios.

La euforia del modesto vecino

Enfrente estará un Leganés al que el Real Madrid ha eliminado en sus dos anteriores enfrentamientos coperos –en las campañas 2003-2004 y 2004-2005- pero que llega eufórico por su histórica clasificación para cuartos tras apear al Villarreal y asentado en una zona de confort en Liga, decimotercero con 24 puntos, más cerca de puestos europeos que del descenso y con un partido pendiente, precisamente ante el Real Madrid, que quedó aplazado a febrero por la disputa del Mundialito.

Aunque cayó el lunes ante el Betis en un disputado encuentro en el que logró remontar dos goles para acabar claudicando con el tanto de Rubén Castro, el equipo que entrena Asier Garitano se ha convertido en uno de los más competitivos de Primera y sólo el Valencia y el Barça han sido capaces de superarle con cierta comodidad. Cuenta el técnico guipuzcoano con la baja del central argentino Mauro Dos Santos, que cayó lesionado ante el Betis, y tampoco estarán sus compatriotas Alexander Szymanowski y Ezequiel Muñoz. La ausencia de Dos Santos le obligará a reconfigurar el eje defensivo, donde formará Mantovani y Siovas. Volverán además al once futbolistas como Rubén Pérez, Claude Beauvue o Nabil El Zhar, a los que concedió descanso el preparador en el Benito Villamarín.

-Alineaciones probables:

Leganés: Champagne, Tito, Siovas, Mantovani, Diego Rico, Gabriel, Rubén Pérez, El Zhar, Naranjo, Amrabat y Beauvue

Real Madrid: Casilla, Carvajal, Nacho, Vallejo, Theo, Casemiro, Kovacic, Ceballos, Lucas Vázquez, Mayoral y Asensio.

Árbitro: Sánchez Martínez (Comité de Murcia).

Estadio: Municipal de Butarque.

Hora: 21:30 h.

TV: Telecinco / GOL