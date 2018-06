Fútbol La Copa recuperará el formato de partido único hasta cuartos Rubiales y Tebas se estrechan la mano ayer en Las Rozas. / EFE El modelo se aplicaría a partir de la temporada 2019/2020, ya que para la próxima es inviable al estar ya vendidos los derechos televisivos DV Y AGENCIAS Sábado, 2 junio 2018, 08:34

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, llegó ayer a un entendimiento con su homólogo en LaLiga, Javier Tebas, para recuperar el formato de partido único en la Copa del Rey, en este caso hasta los cuartos de final. El nuevo sistema no se implementaría hasta la temporada 2019/2020, ya que los derechos televisivos para el próximo curso están ya vendidos.

«La posibilidad de que en la Copa las eliminatorias sean a partido único hasta cuartos está más cerca de lo que yo podía pensar, pero es imposible llevarlo a efecto la próxima temporada porque los derechos de televisión los comercializa LaLiga y ya están vendidos, aunque parece que de cara a la temporada 19-20 podría ser una realidad», comentó Rubiales tras la reunión que mantuvieron en tono «cordial» ambos dirigentes en Las Rozas. Rubiales recordó además que «el calendario debe ofrecerse al presidente de la RFEF», y consideró que en su elaboración «tiene que participar la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE)», sindicato que él mismo presidió hasta el pasado mes de noviembre.

La Copa del Rey, la más antigua competición de fútbol en el país, recibe continuas críticas por su formato, que facilita el camino a los grandes clubes, que gozan del factor campo a favor en muchas eliminatorias. De hecho, la mayoría de sorteos son dirigidos y los equipos que juegan en divisiones más bajas están obligados a jugar el partido de ida en su propio feudo para después tener que visitar al equipo de mayor categoría fuera de casa. La nueva fórmula podría ofrecer más sorpresas en una competición ganada por el Barça en sus cuatro últimas ediciones.

El objetivo pasaría asimismo por aligerar el calendario en enero y comienzos de febrero, que tradicionalmente albergan octavos, cuartos y semifinales, permitiendo una mejor preparación a los clubes aún en liza en las competiciones europeas.

Existen muchos casos en el fútbol europeo. Los más llamativos son los de Inglaterra y Francia, donde toman parte innumerables equipos -muchos de ellos amateurs- que van pasando rondas hasta que entran en liza los conjuntos profesionales y donde el sorteo es puro y a un partido. Se puede dar la circunstancia de tener que jugar un equipo de octava división contra el campeón de Liga en su feudo o viceversa. Y las sorpresas en los resultados son habituales.

Calendario y horarios

Las fechas de la Supercopa y el calendario de la temporada que viene, los horarios y el retorno económico al fútbol modesto fueron otros asuntos que se pusieron encima de la mesa y en los que no hubo entendimiento. «Hay un problema de filosofía. LaLiga ve el fútbol más como un negocio. Si queremos un fútbol mejor tiene que ser un fútbol de abajo arriba y los ingresos están arriba. Tiene que haber un retorno mayor al fútbol femenino y al más modesto. Le he propuesto grupos de trabajo de varias personas para abordar estos temas. Le he escuchado en todo y él también a mí», añadió Rubiales.

«En el caso de la Supercopa el calendario que quiere LaLiga es distinto al nuestro, pero creo que hay voluntad de hablar. A nosotros nos preocupan los horarios. No puede ser que se juegue a determinadas horas. LaLiga tiene la explotación de los horarios pero el año que viene vuelven a la Federación», aclaró Rubiales.