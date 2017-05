Luis Enrique: «Me voy con la satisfacción del deber cumplido»

Luis Enrique Martínez se despidió del Barcelona con un último título, el noveno en tres temporadas, pese al tono gris de la última. «Es la mejor manera de despedirse. El Alavés ha hecho una temporada grandiosa haciendo buen fútbol, pero nosotros somos un equipo acostumbrado a competir en estas finales», aseguró el técnico asturiano.

El preparador azulgrana se marcha con la cabeza alta y orgulloso de los éxitos conseguidos: «Me llevo la satisfacción del deber cumplido, tengo ganas de disfrutar de mi familia y de unas merecidas vacaciones. He decido yo que es mejor pararse. Es bueno para mí y para los futbolistas. La exigencia máxima a diario provoca desgaste. Pena en absoluto. Si alguien cuando llegué me hubiera dicho que iba a conseguir nueve títulos de trece disputados lo hubiera firmado. He disfrutado muchísimo, si no no seria entrenador. Cuando tienes la oportunidad de hacer felices a los culés es algo que te enorgullece. Y la posibilidad de disfrutarlo con la familia y los amigos. Mi hija de 7 años siempre que viene a una final me dice que quiere saltar al césped para celebrarlo. Es una presión añadida. Se lo dedico a mi mujer y a mi familia que son los que me aguantan cuando llego cabreado a casa».

También se deshizo en halagos hacia sus jugadores, a los que responsabilizó de los triunfos: «Nueve títulos en tres años indican que los jugadores han estado a muy buen nivel y a mí me ha tocado disfrutarlo».

Respecto a la propia final, Luis Enrique analizó el planteamiento del Alavés: «Uno siempre piensa cómo puede plantear el partido y la idea que tiene. A lo largo de los minutos pueden pasar cosas como hoy, que en dos minutos hemos marcado y casi no nos ha dado tiempo a celebrarlo y nos han empatado. El Alavés siempre genera peligro en las jugadas de estrategia. Nos interesaba un partido más de ritmo, de generar ocasiones y el Alavés ha pretendido que fuera un partido diferente. Con el empate hemos podido generar esos dos goles antes del descanso que nos han venido de maravilla para el marcador y el juego».

El asturiano evaluó también su relación con la plantilla en las tres últimas temporadas: «No tengo dobleces. He sido igual que he sido en los anteriores equipos con los jugadores. Los que menos juegan o juegan poco hubieran querido tener más minutos, pero el entrenador es el que tiene que tomar decisiones y el que juega más le va de maravilla y el que menos tiene derecho a quejarse. Tengo que admirar la personalidad de los jugadores y el cariño que he recibido y creo que les he podido ayudar en algunos momentos. He recibido el 100%, los jugadores son los más interesado y he dado el 100%. En la alta competición nos exigimos al máximo y en función de lo que se consigue se valora más o menos. No tengo ningún reproche ni creo que puedan reprocharme todo».

Por último, Luis Enrique se despidió halagando a Leo Messi: «Es un extraterrestre. Sólo lo que puede hacer en un campo, cómo supera a jugadores, cómo se echa al equipo encima… He tenido la oportunidad de disfrutar del mejor Messi y es el número uno, como hemos dicho y como demuestra con su rendimiento».