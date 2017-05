Obligación frente a ilusión

Barcelona y Alavés disputarán hoy (21.30 horas) un partido que servirá para que el Vicente Calderón se despida de la competición oficial mediante la enésima reedición del duelo de David contra Goliat. Un combate que solo puede darse en la Copa y que casi siempre gana el poderoso. Eso sí, como el mismo Luis Enrique se encargó de recordar en la víspera, todas las finales son «impredecibles», y a ello se agarran en Vitoria para mantener vivo el sueño de levantar el primer título en sus 96 años de historia. La Real estará pendiente del choque porque una victoria le dará el billete directo a la fase de grupos de la Europa League. Un triunfo del Alavés, le obligaría a jugar dos eliminatorias previas.

Atendiendo al palmarés, el presupuesto y el potencial de ambas plantillas, el Barcelona no debería tener problemas para sumar un nuevo trofeo a sus pobladas vitrinas, el vigesimonoveno de Copa y el tercero consecutivo. Le va en ello salvar de algún modo un curso en el que ha visto cómo la Liga volvía a caer del lado del Real Madrid cinco años después y en el que se despidió de la Liga de Campeones en cuartos ante la Juventus.

Ocho trofeos en tres años constituyen el balance de Luis Enrique que quiere despedirse con el noveno y al que sus futbolistas ambicionan recompensar tras años de una relación ambivalente entre vestuario y cuerpo técnico. «Es cierto que para el Alavés es un evento único, pero esto tiene una doble lectura. Habrá un exceso de tensión, pero nosotros estamos más acostumbrados a jugar finales. Es posible que en ilusión nos ganen, pero no en ambición. No he conocido un grupo tan ambicioso como éste», manifestó.

LAS FRASES



Luis Enrique Entrenador del Barcelona «Es posible que el Alavés supere al Barcelona en ilusión, pero no en ambición» Manu García Capitán del Alavés «El sueño de la Copa vive en la ciudad, el club y los jugadores. Sentimos que puede ocurrir algo grande»

No podrá contar el técnico para su despedida con Luis Suárez y Sergi Roberto, ambos sancionados, lo que abre interrogantes en la alineación, sobre todo en lo referente a la zaga, donde a la baja del canterano se unen las de Mathieu y Aleix Vidal, aunque Luis Enrique no descartó poder disponer de este último tras su vuelta a los entrenamientos una vez superada la lesión de tobillo sufrida en Mendizorroza a raíz de una dura entrada del alavesista Theo Hernández. Pese a ello, es Mascherano el mejor colocado para desempeñarse como lateral derecho. El carril izquierdo será para Jordi Alba, con Umtiti y Piqué, recuperado de un virus intestinal, como centrales.

En el mediocampo, Busquets será el ancla, con Rakitic e Iniesta como volantes encargados de llevar la pelota a un tridente que, en ausencia de Luis Suárez, completará Paco Alcácer junto a Messi y Neymar.

El muro de Pellegrino

Los culés tendrán la misión de asaltar el muro del Alavés, un equipo que se ha convertido en la gran revelación de la temporada asentado en su solidez defensiva -solo ha concedido tres goles en su camino hacia la final de Copa-, el orden en el mediocampo y un ataque sobre el que ejercen una gran influencia los carrileros que llegan hasta la línea de fondo para sacar precisos centros que aprovechan los delanteros.

Hacer pocas cosas, pero hacerlas bien. Ese es el mantra con el que Pellegrino ha adoctrinado a los futbolistas de la escuadra babazorra y que les ha servido para finalizar novenos en la Liga con 55 puntos, 24 por encima del objetivo de la salvación con que afrontaban la temporada que supuso su regreso a Primera. La poderosa tela de araña tejida por el técnico argentino, ex del Barcelona, en el que militó una temporada y coincidió con Luis Enrique como compañero, ha sido capaz de pararle los pies a varios gigantes del fútbol estatal. Empató con el Atlético en el Calderón en la jornada inaugural y ganó al Barcelona 1-2 en el Camp Nou en la tercera. Se desquitaron los azulgrana con una goleada (0-6) en Mendizorroza en una semana de alto voltaje emocional en la que el Alavés venía de conseguir la histórica clasificación para la final de Copa ante el Celta y el Barcelona se preparaba para visitar el Parque de Los Príncipes, donde sufriría una humillación ante el PSG (4-0) que daría paso a la épica remontada del Camp Nou (6-1).

Cerrar espacios volverá a ser la obsesión de un Pellegrino que medita disponer una defensa de cinco que ya le dio grandes resultados en el Camp Nou y que es consciente de la necesidad de que sus futbolistas salgan enchufados al partido sin en excesos emocionales propios de quienes tienen la ilusión máxima de levantar un título que les haría entrar en la historia. El capitán Manu García lo sabe. «La ilusión de la Copa está ahí, la vive la ciudad, la vive el club y los jugadores también. Sentimos que pude ocurrir algo grande. Ojalá nosotros seamos campeones».