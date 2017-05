«Sentimos que puede ocurrir algo grande»

Manu García sueña con hacer historia este sábado defendiendo los colores del Alavés, el equipo de su ciudad natal y al que, 16 años después de aquella final de Copa de la UEFA que se escapó en el último momento ante el Liverpool y que él contempló como aficionado, representará como capitán ante un Barcelona que llega con un cartel de favorito que no apaga la enorme ilusión imperante en el conjunto revelación de la temporada.

Eres uno de los pocos miembros de la plantilla que nació en Vitoria. ¿Soñabas con ver algún día al Alavés tan alto en Primera?

Sí, porque lo había visto ya como aficionado jugar en Primera, codearse con equipos grandes, llegar a una final europea. Sí que aquí en Vitoria había esa ilusión de que el club volviera a crecer, regresar a Primera División y estar en la élite con estos equipos. Hay que reconocer que la evolución en estos últimos años ha sido muy rápida y probablemente nos haya sorprendido a todos, aunque yo sí pensaba personalmente que a largo plazo el club estaba haciendo las cosas bien, tenía el apoyo de la masa social y de las instituciones, lo cual le auguraba un buen futuro. Lo que pasa es que la rapidez con la que hemos conseguido los objetivos que el club se marcaba a largo plazo puede ser una sorpresa.

Hace 16 años de la final de la UEFA disputada por el Alavés ante el Liverpool. ¿Qué recuerdos tienes de aquel día?

Fue una cita grande para el Alavés. Lo viví con una gran ilusión. Era un auténtico equipazo el que tenía el Alavés esa temporada. El final que tuvo fue muy duro, una pena, pero con el tiempo todo el mundo ha sabido valorar el nivel de aquel equipo. Lo que consiguieron fue algo histórico. Aquellos jugadores hicieron más grande al Alavés.

Haber ganado ya al Barça en el Camp Nou, ¿da moral de cara a la final de Copa?

Nos reafirma en lo que pensamos de nuestra capacidad para hacer frente a los grandes equipos de esta Liga. Aunque aquello ya está muy lejos y los equipos han evolucionado.

Por contra, ¿hizo mella en vuestro ánimo la goleada que encajásteis contra el Barça en Mendizorroza?

No, para nada. Si lo miras con los números fue una goleada dura en casa pero veníamos de una eliminatoria copera y una clasificación histórica. Aquella semana el éxito que conseguimos fue tremendo y ese partido frente al Barcelona probablemente sea un borrón. Tenemos una trayectoria larga de hacer las cosas bien y confiamos mucho en nuestro equipo. Pero en una temporada tan larga hay partidos en los que las cosas no salen del todo bien y ante equipos como el Barcelona, el Real Madrid o el Atlético de Madrid si tú no estás bien puede pasar lo que nos ocurrió ese día.

¿Cómo se le puede meter mano al Barça y, en concreto, a jugadores como Messi o Neymar?

Son equipos de un nivel individual tremendo, con los mejores jugadores del mundo, muy desequilibrantes que te obligan a tener tú un gran día, a hacer un partido muy completo tanto defensiva como ofensivamente, a tener una gran eficacia en las ocasiones que tú generes y a estar acertado en la parcela defensiva. Sabemos de la dificultad que tienen este tipo de partidos y estos rivales pero también sabemos de nuestra capacidad y tenemos confianza en poder hacer las cosas bien y en que el fútbol nos dé una alegría.

¿Qué sentiste cuando viste a Édgar marcarle al Celta el gol que os dio el pase a la final?

Fue una eliminatoria muy disputada ante un gran equipo. El Celta nos había hecho sufrir mucho en el partido liguero y en la ida de esta Copa del Rey. Sabíamos que iba a ser un encuentro muy igualado. Veníamos de no haber hecho gol fuera de casa, lo cual era un hándicap para nosotros, y llevábamos un buen partido en Mendizorroza, con ocasiones, pero sabiendo del peligro de ellos, que también generaban ocasiones y un gol nos hubiera puesto la eliminatoria muy difícil. Cuando Édgar marcó el gol sentí que era el momento que estábamos esperando desde que empezó el partido. Sabiendo que nosotros en el apartado defensivo somos un equipo que se desenvuelve bien, que sabe sufrir, que junta líneas bien, que trabaja como equipo, que somos muy solidarios, teníamos que aguantar ese resultado porque el premio era demasiado grande como para dejarlo escapar.

¿Qué dio más alegría, ese gol o el ascenso a Primera?

Cada uno en su momento supuso un hito para el club, un acontecimiento que va quedar marcado para la historia. Volver a Primera División es algo muy complicado que este equipo necesitaba y merecía pero del que todos sabíamos la dificultad. Probablemente sin ese ascenso a Primera División no hubiera habido esta clasificación para la final de Copa. Creo que todo tiene su hueco en la historia del club y es difícil poner uno sobre el otro.

¿Qué ha aportado Pellegrino al club?

El míster tiene las ideas muy claras. Tiene una gran confianza en su equipo técnico y desde el principio, con las idas muy claras, vinieron trabajando de una manera. Han conseguido que los resultados no afecten a su planificación. Es un entrenador muy metódico, con mucha paciencia, que transmite mucho al futbolista, que le da mucha confianza y que te da soluciones en el apartado táctico. Tiene mucho mérito, con una plantilla con muchos cambios, conseguir que todos los jugadores se sientan partícipes y vivos dentro de un grupo tan amplio, Mezcla muy bien lo táctico con el trabajo mental y grupal, sabe llevar un equipo. Los resultados de esta temporada están ahí, le avalan. Estamos muy agradecidos a su trabajo y a su confianza y sentimos que tiene mucha culpa de los éxitos que estamos logrando.

¿Os veis levantando la Copa en el Calderón?

La ilusión de la Copa del Rey es algo que está ahí, la vive la ciudad, la vive el club y los jugadores también. Sentimos que pude ocurrir algo grande. Ojalá nosotros seamos campeones.