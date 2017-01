Plaga de bajas en el Real Madrid

El lateral del Real Madrid Marcelo sufre una lesión muscular en el muslo izquierdo, mientras que Luka Modric tiene una sobrecarga en la pierna derecha, informó ayer el Real Madrid, que podría perder al primero por un mes y al segundo por dos semanas. Las pruebas a las que fue sometido Marcelo evidenciaron «una lesión de grado 2 en el bíceps femoral izquierdo», afirmó el equipo blanco, que no detalla el tiempo del baja del jugador brasileño, limitándose a afirmar que está «pendiente de evolución», pero el lateral izquierdo podría estar un mes de baja, ya que el tiempo de recuperación para las lesiones musculares de grado 2 suele estar entre tres y cuatro semanas.

Marcelo no sólo se perderá el crucial encuentro de Copa contra el Celta de mañana en Balaídos y el de la Real Sociedad del domingo en el Bernabéu, sino que también tiene complicado llegar al partido de ida de octavos de final de la Liga de Campeones contra el Nápoles el próximo 15 de febrero.

Modric, por su parte, sufre «una sobrecarga en el aductor largo derecho», por lo que estará alejado de los terrenos de juego al menos dos semanas. Tanto Modric como Marcelo se lesionaron el pasado sábado en el partido de Liga contra el Málaga que el Real Madrid ganó por la mínima 2-1. Marcelo fue reemplazado por Isco en el minuto 25, mientras que Modric se retiró en el 77, sustituido por Kovacic.

Cristiano Ronaldo, tocado

Marcelo y Modric aumentan así una enfermería ya muy cargada con Dani Carvajal, lesionado en el muslo, Fabio Coentrao, Pepe o Bale, por lo que las lesiones se han convertido en la principal preocupación del técnico Zinedine Zidane, especialmente ante el crucial partido de la vuelta de Copa ante el Celta.

Pero el asunto no termina ahí. Cristiano Ronaldo también tiene algún tipo de molestia, aunque no parece importante. Ayer, según informa el club, trabajó en el interior de las instalaciones de la Ciudad Deportiva de Valdebebas, al igual que el brasileño Danilo, también con problemas físicos, y el colombiano James Rodríguez, que ha sido baja los últimos encuentros.

Por el momento en la sesión preparatoria de ayer, Zidane contó con los jugadores del filial Álvaro Tejero y Enzo Zidane. En el caso del defensa, jugador de la confianza del técnico francés, se complica su acceso a la convocatoria a la espera de la resolución del Comité de Competición, por cuanto según el acta arbitral del partido Amorebieta-Castilla fue expulsado con roja directa por escupir a un contrario una vez acabado el encuentro y todavía sobre el césped, hecho que niega el club blanco. A la espera de acontecimientos, Tejero y Enzo se ejercitaron junto a los jugadores disponibles, que hoy efectuarán el último entrenamiento antes de viajar a Vigo.

«Estoy un poco mal con las lesiones. Tenemos muchos partidos y al final mi estado de ánimo es un poco jodido por eso. El de Copa frente al Celta es un partido importante y vamos a ver», reconoció Zidane el sábado tras ganar 2-1 en Liga al Málaga. El Madrid deberá remontar mañana en Balaídos el 1-2 que se llevó el Celta del Bernabéu en el partido de ida si quiere acceder a las semifinales de Copa.

Pero no lo tendrá sencillo, ya que el equipo gallego afrontará el encuentro con su mejor once después de las rotaciones que hizo Berizzo el domingo en Anoeta frente a la Real Sociedad. El técnico argentino del equipo celeste prefiere ser cauto y no adelantar acontecimientos. Es consciente de que tiene una buena renta, pero que ante un equipo como el Madrid puede pasar de todo.