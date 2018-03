Fútbol «Clubes y jugadores me reciben con toda naturalidad; nada ha cambiado» Manuel Sarrión, ayer durante su arbitraje en el Mariño-Santo Tomás disputado en Ugalde-Ventas. / M.A.MATA Manuel Sarrión, el árbitro de la polémica sobre el euskera, vuelve a pitar un partido sénior en Irun y recibe las felicitaciones de delegados y jugadores MIGUEL ANGEL MATA Lunes, 5 marzo 2018, 08:00

Manuel Sarrión González dirigió ayer un encuentro de Preferente, el Mariño-Santo Tomás Lizeoa, en el campo de Ugalde-Ventas, en Irun. Nada especial si no fuera porque se trataba del primer partido de categoría sénior (pitó la semana anterior un Amara Berri-Sanse juvenil y el sábado un Beti Gazte-Dunboa infantil) que dirigía tras haberse desatado una polémica en Gipuzkoa después de haber sido denunciado por el Idiazabal y el Elgoibar por, presuntamente, prohibir el uso del euskera en el encuentro que enfrentó a estos equipos hace unas semanas. Y porque oficialmente estaba designado para dirigir en Loinaz el Beasain B-Mondragón a las 12.00.

Pero media hora antes, Sarrión González daba inicio en Irun al partido que realmente le habían encomendado. Un encuentro que terminó con victoria visitante por 0-1 y por cuyo arbitraje fue felicitado por delegados y jugadores de ambos equipos. «La verdad es que se ha mostrado muy dialogante y tolerante», admitía el delegado del Mariño, Josu Oporto, y «no ha tenido incidencia en el resultado». «Ha sido mucho mejor que otros, tanto en el talante como en el arbitraje», añadía el representante del equipo perdedor.

Una impresión que corroboraba el delegado del Santo Tomás, Aitor Sendoz, quien valoraba que «ha mostrado ser un árbitro correcto, que da explicaciones y respetuoso con los jugadores y técnicos».¿Y el euskera? Durante el partido se podía oír a jugadores de ambos equipos expresarse en este idioma sin ningún problema. ¿Y antes del partido? «Ninguna indicación respecto al euskera», coincidían Oporto y Sendoz, así como como varios jugadores de ambos equipos. «Lo único que ha hecho ha sido juntarnos a los dos equipos para indicarnos que quería que saliésemos al terreno de juego al modo de los profesionales. Esto es, en dos filas, saludando al público desde el centro del campo y con el visitante saludando al equipo local. Eso sí, ha admitido que es el árbitro de la polémica, pero que en su opinión es absurda y que para él se queda en una anécdota».

Tras el encuentro, el colegiado mostraba su satisfacción por el desarrollo del encuentro e insistía en que para él la polémica «no tiene sentido» y quiere pasar página.

-Enhorabuena por el encuentro. Ambos equipos están satisfechos con su actuación...

- El partido ha ido bien, sí.

-¿Ha notado algún gesto distinto de jugadores o técnicos tras la polémica sobre el euskera?

- En absoluto. No es el primer encuentro que dirijo tras la polémica y clubes y jugadores me siguen recibiendo con naturalidad. Nada ha cambiado.

-¿Nota apoyo en clubes o jugadores?

- Insisto. Todo es normal.

-¿Por qué aparecía designado para pitar en Beasain y no en Irun?

- (Silencio).

-¿Cómo está la denuncia contra usted?

- El Idiazabal y el Elgoibar han presentado la denuncia y yo ya he hecho mi escrito al Comité de Competición, que ha pedido más versiones. Insisto en que lo que dicen es falso, que sí pido con educación que no me hablen en euskera porque no lo entiendo, pero nunca lo he prohibido. Estoy seguro de que la cosa no irá a más.