Fútbol Casillas: «A todos nos hubiese gustado tener una despedida como la de Iniesta» Casillas, durante el acto de esta tarde. / EFE El exportero del Madrid no descarta volver al Madrid en un futuro y ha dejado claro que ve a España como favorita en el Mundial COLPISA Miércoles, 30 mayo 2018, 20:33

Cerca de tres años después de abandonar el Real Madrid,Iker Casillas ha reconocido este miércoles, en un acto con una conocida casa de apuestas, que su despedida del club blanco no fue la ideal, y que le hubiese gustado una como la de Andrés Iniesta del FC Barcelona. «La situación fue aquella. Seguramente en el futuro habrá reconciliaciones. A todos nos habría gustado en una despedida como la que vi» ha reconocido. Sin embargo, ha dejado claro que «no podría decirle que no», a una oferta para volver al club blanco en un futuro.

Y es que aunque lleve tres años en Portugal, Casillas sigue siendo cuestionado por el Real Madrid. En este caso, le ha tocado hablar sobre las polémicas declaraciones de Cristiano Ronaldo tras la final de la Champions, en las que insinuaba que saldría del Real Madrid. El portero, ha querido quitarle hierro a las manifestaciones del luso. «Lo vi después de haber terminado el partido. Pero es verdad que en ese momento se dicen cosas... Pero él siempre ha estado encantado», ha afirmado.

El excapitán madridista se ha pronunciado también sobre la decimotercera Copa de Europa del Real Madrid, por la que confesó estar «muy contento» y para Zinedine Zidane, sobre el que ha afirmado que «algo tendrá para que gane el Real Madrid tres Champions seguidas«. Por otro lado, como portero, no quiso olvidarse de Lorius Karius, portero del Liverpool que cometió dos graves errores en la final de la Champions del pasado sábado.«Igual que tienes la suerte de sacar una en la final del Mundial, también puede pasar una como la de Benzema. Puede pasar factura. A mí me pasó contra Holanda en Brasil» ha dicho.

En clave selección, ha tenido buenas palabras hacia el seleccionador Julen Lopetegui. «Le tengo que agradecer que se acercara a Oporto a hablar conmigo. Tenia claro que su portero era David de Gea y le dije que me parecía fenomenal, un portero de presente y futuro» ha reconocido. Además, ha dejado la puerta entreabierta para volver a la selección. «Le dije que si quería ayuda, que si me quería llamar, ahí estaba para ir con mi país» ha dicho.

Casillas ha dejado claro que «España es la favorita» por la «mezcla de gente importante con gente joven», pero no ha descartado a otras selecciones. «Creo que Alemania viene haciendo las cosas muy bien en las fases finales. Luego Francia, finalista de la Eurocopa. Por otro lado, menospreciar a la Argentina de Messi y a la Portugal de Cristiano campeona de la Eurocopa, es una falta de respeto» ha reconocido.

Por último, Íker ha hablado sobre su futuro. Tras haber conseguido su primera liga con el Oporto, no piensa en la retirada, pese a sus 37 años. «Tenemos ejemplos que están con Buffon, también Palop, Cañizares o Pepe Reina. Al final, si te diviertes, compites, quieres ir a entrenar y haces feliz a la gente, ¿por qué no vas a seguir?. A los 40 me veo más de portero. Por ahora voy a ir año a año viendo como me encuentro» ha indicado.