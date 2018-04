FUTBOL Carlos Vela no puede colarse en la fiesta privada de Zlatan Ibrahimovic Vela lanza a puerta y marca el segundo de los dos goles que llevaron su firma frente a los Galaxy de Zlatan Ibrahimovic. / REUTERS El ex de la Real marcó dos grandes goles, que no fueron suficientes para derrotar en el derbi angelino a los Galaxy (4-3) DV Y AGENCIAS SAN SEBASTIÁN. Lunes, 2 abril 2018, 08:57

Solo las grandes figuras pueden eclipsar a los jugadores enormes. Eso precisamente fue lo que ocurrió en un partido de fútbol, que quizá hace algunos años para los donostiarras no significaba nada. Pero que a día de hoy, quien más quien menos, ha echado un ojo a lo sucedido al otro lado del charco. Casi en orillas del pacífico.

Y todo esto porque el exjugador de la Real Sociedad, Carlos Vela, se foguea en las filas de Los Ángeles FC, una franquicia de nueva creación en la MLS. El de Cancún marcó dos golazos, sin embargo en el otro equipo, el mítico Los Ángeles Galaxy -donde entre otros han jugado Jorge Campos, David Beckam o Steven Gerrard- juega un tal Zlatan Ibrahimovic a quien solo le quedó enfundare al capa de Superman el día de su debut. Todo muy de película.

Y es que el ex del United saltó al campo con ventaja de 2 a 3 para el conjunto de Carlos Vela, que por cierto fue ganando por 0-3. El internacional sueco marcó el tanto del empate y después el de la victoria para algarabía de los fans del Galaxy, quienes no podían haber imaginado un debut mejor de su jugador estrella. «Cuando llego a un nuevo equipo, siempre marco en mi primer partido, no quería que fuera diferente esta vez», dijo tras la contienda. «Escuché al público decir 'queremos a Zlatan', 'queremos a Zlatan'. Y les di a Zlatan», añadió. Así es el gigante escandinavo, quien parece haber caído de pie en su nuevo destino.

Seis minutos le bastaron a Zlatan Ibrahimovic para estrenarse en la MLS y 22 para hacer un doblete

Final de película

Siempre un paso por delante de sus rivales, siempre un gesto técnico superior a sus contrincantes, Carlos Vela ha empezado a demostrar que la responsabilidad de liderar a una nueva franquicia no le pesa en absoluto. Como si hubiera nacido para ello, el delantero es ya una de las figuras de la Major League Soccer y, gracias a él, el LAFC se ha convertido desde el primer día en uno de los máximos favoritos a hacerse con el título. Vela, con apenas cinco minutos de iniciarse el choque, marcó con la pierna izquierda, desde la frontal el 0-1 al batir con disparo potente al arquero del Galaxy, David Bingham, tras poner el balón por la escuadra del palo largo.

El 0-2 llegó a los 25 minutos de partido tras una excelente penetración por la derecha de Ureña, que le puso el balón a Rossi en la frontal y al primer toque dárselo a Vela dentro el área y el exrealista disparó potente y por alto para batir la meta de Bingham. El LAFC llegó incluso a vencer por 0-3 antes de que llegara el show de Ibrahimovic.

A los seis minutos de estar sobre el césped, el sueco enganchó una volea- muy parecido a al que anotó Haris Seferovic en Lyon, en la previa de Champions- para hacer el empate a 3. Ya en la prolongación el ariete escandinavo marcó de cabeza para elevar a los cielos un debut glorioso en la MLS.