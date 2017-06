Oyarzabal y Odriozola iniciarán hoy la semifinal contra Italia desde el banquillo

Los realistas Álvaro Odriozola y Mikel Oyarzabal empezarán desde el banquillo la semifinal del Europeo sub 21 que enfrentara hoy (21.00, Cuatro) a España e Italia.

España, con cuatro entorchados, e Italia, la selección que más veces conquistó un Europeo sub 21 -en cinco ocasiones-, se enfrentan en Cracovia por una plaza en la gran final, rememorando el choque de hace cuatro años, en el que los españoles se alzaron con el título tras superar a los transalpinos por cuatro goles a dos.

El encuentro de hoy presenta además otro aliciente, el duelo entre dos de los jugadores del momento: el español Marco Asensio, autor de una memorable campaña en el Real Madrid y de tres goles en el Europeo, y el portero del Milan Gianluigi Donnarumma, en la agenda de varios ‘grandes’ y llamado a ser uno de los mejores arqueros de la próxima década.

A sus 18 años, Donnarumma -que sustituirá a Gianluigi Buffon en la selección absoluta de Italia tras el próximo Mundial- está viviendo un torneo algo convulso debido a su oposición a renovar contrato con el club ‘Rossonero’, con el consiguiente enfado de directiva y aficionados.

Antes, Inglaterra-Alemania

Antes del partido estrella, a las 18.00 horas, Inglaterra y Alemania reeditarán el duelo que mantuvieron en la final de 2009 de esta categoría, en el que la ‘Mannschaft’ se impuso con autoridad por 4-0. Los germanos, en cualquier caso, harán bien en no fiarse de Inglaterra, en plena dinámica positiva tras terminar primeros de su grupo y después de haber realizado una fase de clasificación en la que no perdieron ningún partido. A los ingleses también les impulsa la victoria de los suyos en el Mundial sub 19, lograda el pasado 11 de junio en Corea del Sur tras vencer en la final a Venezuela (1-0).