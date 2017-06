Xabi Alonso festejó con una fiesta por todo lo alto el punto y final a su carrera futbolística y el inicio de una nueva etapa en su vida. Lo hizo con buena parte de los compañeros y amigos que ha ido acumulando a lo largo de dieciocho años de exitosa carrera.

El tolosarra, que anunció su retirada a través de las redes sociales el pasado mes de marzo y disputó el 20 de mayo con el Bayern su último partido como profesional ante el Friburgo, organizó en el Hotel NH Collection Madrid Suecia una fiesta a la que acudieron, entre muchos otros invitados, algunos de los futbolistas con los que compartió vestuario en la Real Sociedad, el Real Madrid, el Liverpool, el Bayern Munich y la selección.

Del reencuentro con los amigos que hizo Alonso en su etapa en el Liverpool dejó constancia uno de las leyendas del club red, Jamie Carragher. El internacional inglés, que disputó más de 700 partidos con el Liverpool en sus dieciséis años de carrera, colgó una fotografía en la que aparece junto a Xabi Alonso, el beasaindarra Pako Aiestaran -en su día ayudante del técnico Rafa Benítez- y Diddi Hamman. Todos ellos formaron parte del equipo que ganó la Champions ante el Milán en la final de Estambul en la 2004/05. La instantánea iba acompañada de un texto que decía: «En la fiesta de despedida de Xabi Alonso en Madrid junto a unos pocos chicos del Liverpool. #maestrodepases #leyenda #liverpool».

Arbeloa, Albiol y Callejón

De la época en la que Xabi Alonso jugó en el Real Madrid acudieron al evento Álvaro Arbeloa, que recientemente también anunció su retirada del fútbol profesional, Raúl Albiol y José Callejón, que siguen su carrera profesional en el Nápoles tras salir hace cuatro temporadas del club merengue. Arbeloa publicó en una de sus redes sociales una fotografía en la que todos ellos aparecían acompañados de sus parejas. También Óscar Ribot, CEO de Best of You, la agencia de representación especializada en comunicación, marketing y desarrollo de negocios, con oficinas en Madrid y en Shanghái y que trabaja con buena de parte de ellos.

Viejos amigos En la imagen superior, Alonso, Aiestaran, Carragher y Hamman

La compañera de Xabi Alonso, Nagore Aranburu, también recogió en su perfil de Instagram varios momentos de la fiesta. Aranburu publicó la misma foto que Arbeloa, pero en blanco y negro y con un mensaje de agradecimientos para quienes acudieron a la fiesta. «Gran noche la de ayer. Un placer celebrarlo rodeado de nuestros amigos. Aprovecho para darte la enhorabuena @17arbeloa por todo lo que has conseguido, terminar una gran carrera profesional y formando una familia numerosa. ¡Casi nada! Y por tener un gran corazón, de esos que se sienten cuando uno está a tu lado. Gracias amigos por la gran noche!!!!».

La donostiarra, al igual que su marido, entabló grandes amistades en cada una de las ciudades a las que les ha llevado la carrera futbolística de Alonso. «Y sigo... porque la noche de ayer fue muy especial, sobre todo por estar rodeados de los que más queremos. Aquí The Liverpool Girls Squad #YNWA #togetherforever», escribió junto a una fotografía en la que aparecía junto a unas amigas de la época en el Liverpool.