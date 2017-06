«Será una buena señal que volvamos de Gijón dando guerra»

Dos autobuses han salido esta mañana de Beasain con destino a Gijón y una misma ilusión: ver al conjunto vagonero ascender a Segunda División B. Los hombres de Urtzi Arrondo disputan esta tarde (18.30 horas) en Mareo contra el filial del Sporting el partido más importante de los últimos años y como sucediera en el desplazamiento de la anterior eliminatoria a Cáceres, la afición goierritarra volverá a acompañar a los suyos.

Iñigo Arrese, el presidente del Beasain, ya había confirmado antes del encuentro de ida en Loinaz que el club iba a organizar un autobús para viajar a tierras asturianas. Finalmente, la gran expectación que ha levantado en el pueblo el choque de vuelta ha provocado que sean dos autocares. Cerca de 200 seguidores blanquiazules animarán hoy a los vagoneros en Gijón.

El bar Xerbera de Beasain, el punto habitual donde los aficionados consiguen las entradas de forma anticipada para los partidos de Loinaz, ha sido el lugar a donde han acudido todos los interesados en apuntarse al desplazamiento. Este establecimiento tiene en su interior un pequeño santuario vagonero. Camisetas y fotografías de plantillas históricas del Beasain decoran una de sus paredes. Además, varios retratos en blanco y negro muestran a un mismo jugador rematando de cabeza: Agustín Azkona. Este beasaindarra jugó en las filas de Beasain en la década de los 70. También se vistió de corto en el Sanse, Eibar, Palencia, Mirandés y Lagun Onak. Agustín no se perderá la histórica cita de esta tarde, y tampoco su amigo Martín Etxeberria. Éste no jugó en el Beasain, pero es socio del club «de toda la vida».

«El Sporting tendrá que tener cuidado, el Beasain ha ganado diez partidos fuera de casa este año»



«Nos hubiera gustado haber jugado el partido en El Molinón para revivir viejas historias»

Han marchado a Gijón a las siete de la mañana en uno de los autocares dispuestos por el club «convencidos de que podemos hacer un buen papel. El Beasain tiene una muy buena defensa y delantera. El Sporting B va a atacar y será un partido muy distinto al de la ida», confía Agustín. «En el pueblo todo el mundo dice que con un 0-1 ya nos vale». Martín, por su parte, cree que el resultado será un 1-2, «pero con el gol del Sporting en el minuto 90».

Agustín mareará al portero

Ambos se muestran esperanzados con las opciones del Beasain. «Han acabado el año con mucha fuerza». Además, son conscientes de que a los de Urtzi Arrondo se les da mejor los partidos de fuera de casa. «El Sporting tiene que tener cuidado porque el Beasain ha ganado diez partidos y ha empatado seis lejos de Loinaz». Agustín piensa que en casa «se han perdido partidos tontamente», sino «habrían quedado primeros en Liga».

El ascenso se decidirá en Mareo, aunque hubieran preferido que hubiera sido en El Molinón «para revivir viejas historias» como la primera Liga de la Real. Martín cree que el filial asturiano cuenta con ventaja «porque el campo es más grande», pero Agustín le replica rápidamente: «Mejor para nosotros».

Además de conseguir el ascenso, otra de las preocupaciones que tendrá Agustín en Mareo será la de seguir el partido detrás de la portería rival. Para ver mejor los goles de su equipo y «marear» un poco al portero asturiano. «En Cáceres no me dejaron ponerme detrás de la portería, pero esta vez ya me las arreglaré».

Martín verá el partido desde la grada, donde espera encender su «gran puro» si el Beasain cumple su parte. Agustín ya avisa, «será una buena señal que volvamos de Gijón dando guerra».