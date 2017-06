Jon Ander Pérez: «He soñado con meter el gol que dé el ascenso a Segunda B al Beasain»

El Beasain está obligado a ver puerta el domingo (18.30 horas) contra el filial del Sporting en Mareo para poder celebrar el ascenso a Segunda B. Para lograrlo, los vagoneros se encomiendan al olfato goleador de su máximo realizador esta temporada, Jon Ander Pérez (Vitoria, 1990), que ha logrado perforar la portería rival en 17 ocasiones durante la Liga y ha anotado 4 tantos más en los play-off de ascenso. El último, de penalti, ante los asturianos el domingo pasado en Loinaz.

- ¿Ya ha pensado cómo va a celebrar el gol del ascenso?

- Todavía no lo he pensado, pero sí que he soñado durante las últimas semanas con meter el gol que dé el ascenso a Segunda B. Pero no es algo que me preocupe demasiado, como si lo mete nuestro portero Iturbe en el último segundo.

- Basta con un 0-1 para lograr el objetivo.

- Cuando salimos del partido de Loinaz la sensación era de que se habían complicado mucho las cosas, pero luego nos dimos cuenta de que vale con ganar 0-1. Mientras mantengamos nuestra portería a cero, sirve que metamos un gol en el minuto 90. Lo hemos hecho antes y podemos volver a hacerlo. Tanto al Alavés B, como al Vitoria -primero y segundo clasificado del grupo vasco de Tercera- les ganamos a domicilio 0-1. Es el resultado que nos valdría.

- Sus cifras anotadoras hablan por sí solas y eso que llegó al equipo con la temporada empezada.

- Empecé en el Aurrera de Vitoria, pero el año pasado fue complicado para mí porque tuve varias lesiones, y no sabía cómo iba a responder. Una vez empezada la temporada, el Beasain me llamó varias veces y vi que tenían mucho interés en mí. Me costó mucho cambiar de aires, porque llevaba nueve años en el Aurrera, incluso trabajaba de coordinador en el propio club. Pero era una muy buena oportunidad venir al Beasain, aunque algunos me advirtieron de que me iba a arrepentir. Estoy muy contento de haber tomado la decisión. Muy agradecido al Beasain por la acogida que me ha dado y por cómo me han tratado todos desde el primer día.

- ¿Qué es lo que le hace decantarse finalmente por el Beasain?

- Hace dos años ya me llamaron después de haber quedado pichichi con el Aurrera. Y volvieron a hacerlo el verano pasado, pero no se concretó nada en un primer momento. Entonces el Beasain se queda sin un delantero que le había cedido la Real porque tiene que volver al tercer equipo donostiarra debido a una serie de lesiones que hay en la plantilla realista. Necesitaban un delantero y pusieron mucho interés por mí. Estuvimos tres semanas para cerrar mi incorporación, yo ya había firmado la ficha con el Aurrera. Al final el Beasain solucionó todas las trabas. Estoy muy agradecido y disfrutando de esta temporada. Es la primera vez que salgo de Vitoria y estoy viviendo una experiencia estupenda.

- Usted vive y trabaja en Vitoria y entrena en Beasain. ¿Cómo lo compagina?

- No sé si es por el vestuario o por cómo me tomo yo el fútbol, pero no se me ha hecho duro ningún día. El preparador físico del Beasain me buscó trabajo en un colegio de Vitoria y soy monitor de actividades extraescolares. Me licencié en IVEF y ahora estoy estudiando el grado de Magisterio a distancia. Hace tres semanas tuve que ir un viernes y sábado a Madrid para hacer los exámenes. Coincidió con el partido de ida contra el Cacereño en Loinaz. Fui el viernes y volví el sábado a la tarde. Afortunadamente jugamos el domingo por la tarde.

«El vestuario del Beasain es una familia que cuando salta al verde se pone el mono de trabajo»



«Estamos teniendo acierto de cara al gol y atrás nos sentimos muy seguros, ¿por qué no vamos a ganar?»

- Si le hubieran coincidido con la última eliminatoria...

- No sé qué hubiera hecho, menos mal que no se ha dado la situación. Doy bastante prioridad al trabajo y a los estudios, he sacado muy buenas notas.

- ¿Dónde reside la clave del éxito del Beasain?

- La clave del éxito está en el vestuario, sin duda. Pero no solo por los compañeros, empieza desde nuestro entrenador, Urtzi Arrondo, pasando por Larri, la fisioterapeuta, hasta Rafa, el encargado del material. Somos una piña, estamos todo el rato de buen humor y bromeando. Pero cuando tenemos que ponernos serios lo hacemos. Urtzi sabe ser cercano y a la vez marca las distancias cuando debe hacerlo. El vestuario es una familia que cuando sale al verde se pone el mono de trabajo y no hay quien le gane.

- Usted se habrá ganado el respeto de los compañeros a base de goles.

- Cuando llegué tenía un poco de miedo en ese sentido. Entras en un grupo que ya está hecho, pero desde el primer día me han acogido muy bien. Soy bastante extrovertido y me he acoplado bien en esta familia. No he tenido ningún problema en ese sentido, pero supongo que los goles también habrán ayudado bastante (ríe).

- ¿Cómo se prepara un partido tan importante como el del domingo?

- A estas alturas, todo lo que hagas físicamente no da un plus, nos centramos más en lo mental. Tenemos que afrontar el partido con tranquilidad, sabemos que no tenemos que hacer la machada del siglo. Estamos teniendo acierto de cara al gol este año y atrás nos sentimos muy seguros. ¿Por qué no vamos a ganar?

- ¿Qué tipo de encuentro esperan en Mareo?

- El Sporting que nos vamos a encontrar el domingo no va a ser el mismo que el de Loinaz. Ellos van a querer llevar la iniciativa y nosotros tenemos que estar tranquilos para no ir como locos arriba. Seguro que tendremos nuestras oportunidades para marcar.

- Intentarán hacer valer su veteranía ante un equipo joven.

- Si el partido va cero a cero, según pasen los minutos, creo que les va a entrar el nerviosismo. Nosotros contamos con mucho potencial en las jugadas a balón parado y en cualquier acción podemos meter. Eso puede jugar a nuestro favor.