«El Beasain maneja los tiempos del partido mejor que el Sporting B»

El Beasain tiene en sus manos la posibilidad de ascender a Segunda B si supera este domingo (18.30 horas) al filial del Sporting en Mareo. Los vagoneros están a un paso de volver a jugar en la categoría de bronce quince años después de hacerlo por última vez, tras empatar a dos el domingo pasado en un abarrotado Loinaz. El pueblo del Goierri volvió a volcarse con los suyos en estos play-off, aunque no son los únicos que siguen con especial atención la trayectoria del equipo que entrena Urtzi Arrondo. Toda Gipuzkoa en general tuvo un ojo puesto en lo que sucedía el domingo en Beasain y, en particular, los cuatro equipos del territorio que acompañan a los vagoneros en el grupo vasco de Tercera División: Lagun Onak, Real Sociedad C, Pasaia y Tolosa.

Justo Lillo, entrenador urdina, ha estado pendiente en todo momento de las rondas previas que han tenido que superar los vagoneros. Sobre el último enfrentamiento de los beasaindarras ante el Sporting B, indica que «tuvieron mala suerte» por el gol encajado en propia puerta. A pesar de que el 2-2 no sea el mejor de los resultados para encarar el choque de vuelta, Lillo opina que «el Beasain no va a andar lejos de ascender. Se lo merecen. Llevan unas cuantas temporadas rozando los play-off y ya les toca».

El preparador del Tolosa cree que los beasaindarras «tienen que salir tranquilos» en Mareo ya que «es el mejor equipo vasco a domicilio de toda la liga». El Beasain es el conjunto que mayor número de puntos (36) ha sumado lejos de Loinaz esta temporada, incluso más que los cosechados en su propio feudo (34). «No creo que se vayan a poner muy nerviosos. Tienen más años de experiencia y viendo cómo compiten deben confiar. Son capaces de marcar en cualquier momento, nunca bajan el pistón. Estoy convencido de que van a tener la oportunidad».

REACCIONES

Justo Lillo Entrenador Tolosa «El partido en Berazubi contra ellos fue el que más impotencia me causó» Iñigo Cortés Entrenador Real C «Cuentan con un bloque consolidado. Los jugadores van todos a una» Jon Ander González Entrenador Pasaia «Tienen que hacer valer su veteranía y no caer en la precipitación» Aitor Arrese Exentrenador Lagun Onak «Su fuerte no es el ataque combinado, pero saben sacar petróleo de la nada»

La opción de Jon Ander

Lillo recuerda que el partido que les enfrentó a los vagoneros en Berazubi (0-2) fue el choque que «más impotencia me causó. Tuve una sensación de incapacidad que no la sufrí en toda la temporada. Fue un querer y no poder. Jugamos a los que ellos quisieron. Ojalá le pase lo mismo al Sporting».

Iñigo Cortés, entrenador de la Real Sociedad C, que ha acabado la temporada en decimoquinto lugar, cree que la mayor experiencia de los jugadores guipuzcoanos les va a permitir «controlar los tiempos del partido mucho mejor que el Sporting B. Van a estar tranquilos, no se van a poner nerviosos y si tienen una oportunidad la van a aprovechar». Señala que el resultado logrado en Loinaz «a priori no es bueno, pero no descarto al Beasain. Es un equipo que compite muy bien». Un 0-1 basta para que los guipuzcoanos se conviertan en nuevo equipo de Segunda B, y Cortés no duda en que cuentan con «una buena opción arriba, con el delantero Jon Ander, y si se ponen por delante...». Además, apunta que «es difícil hacerles gol».

El técnico realista subraya que el Beasain cuenta con «un bloque consolidado que lleva muchos años junto y los jugadores van todos a una». En Zubieta, los donostiarras no pasaron del 0-0 contra los beasaindarras. «Fue un partido cerrado y cualquier detalle pudo inclinar el resultado para uno u otro lado. Ellos, con menos posesión, tuvieron tantas posibilidades como nosotros para meter gol. Saben jugar sin balón y conocen de qué va la categoría. No es casualidad que hayan llegado hasta aquí. Veo perfectamente viable que el Beasain pueda ganar el domingo».

Jon Ander González, técnico del Pasaia, confiesa que le ha sorprendido ver llegar tan lejos al Beasain, pero señala que «a lo largo de la temporada todos los equipos tienen sus momentos y ellos han llegado a la fase decisiva en el mejor estado posible. El último partido contra el Portugalete les dio mucha confianza y la están aprovechando en estos play-off».

Para el enfrentamiento del domingo en Mareo, González considera que los beasaindarras «deben pensar que ganando el partido suben. Tienen que hacer valer su veteranía y no deben caer en la precipitación ni en la ansiedad de ir a cerrar el partido cuanto antes».

El Pasaia ha sido el colista de la categoría, pero a su favor juega que consiguieron igualar al poderoso Beasain en Don Bosco. «Era en la tercera jornada y no tiene nada que ver aquel equipo con el de ahora».

El balón parado

Por último, Aitor Arrate, quien se hizo cargo del Lagun Onak en noviembre tras la marcha de Pablo Turrillas, indica que el Beasain es un equipo al que «no le va mal jugar fuera de casa» y le otorga un «cincuenta por ciento de opciones» de ganar. Arrate no seguirá al frente del conjunto azpeitiarra la próxima campaña. Le sustituirá Igor San Miguel.

El exentrenador del Lagun añade también que los vagoneros «acabaron muy fuertes la liga» y destaca que «su punto fuerte son las jugadas a balón parado».

Los azpeitiarras finalizaron la temporada en el puesto decimocuarto y en su duelo en Garmendipe contra el Beasain cayeron derrotados 0-1. «Nos metieron uno y no fuimos capaces de marcar. No es un equipo cuyo fuerte sea el ataque combinado. Sin hacer demasiado es capaz de sacar petróleo».