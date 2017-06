Va por ti, Aritz

«Agradezco el gesto de solidaridad que han tenido conmigo los equipos del torneo con todos los jugadores al frente, es un gesto y detalle que significa mucho». Así se ha expresado esta tarde Aritz Iriondo, el joven colegiado de 18 años que fue brutalmente agredido hace una semana por un jugador durante un partido del Torneo Comarcal Eibar-Elgoibar de Fútbol-7.

En el mismo escenario de la agresión, en el campo eibarrés de Unbe, Iriondo ha recibido este martes la solidaridad de los equipos y jugadores participantes en el torneo, quienes han mostrado al mismo tiempo su desaprobación a los actos de violencia en el deporte.

Aritz Iriondo fue atacado por un jugador después de mostrar la tarjeta roja a un futbolista del equipo Sobras Crew, que se enfrentaba al conjunto de La Roita, en la tercera jornada del Campeonato Comarcal de Fútbol-7 de Eibar-Elgoibar, organizado por los patronatos deportivos de ambos municipios. El árbitro elgoibarrés perdió el conocimiento y hubo de ser trasladado en una ambulancia de la DYA al hospital de Mendaro, donde pasó toda la noche en observación.

Los golpes le causaron una fisura en el tabique nasal, «del que me recupero. Ahora mismo no tengo dolor alguno, hago vida normal». Recuperado, sin dolor, pero abrumado aún por la avalancha de muestras de solidaridad recibidas, Iriondo resalta la reacción positiva de la gente: «Han sido numerosos los gestos de apoyo que he tenido, todo el mundo se ha volcado conmigo. Los amigos no me han dejado ni un solo minuto, y la familia, menos. Han estado conmigo en todo momento», confiesa este árbitro de Elgoibar y jugador del equipo juvenil de Haundi.

eibar-elgoibar Contra la violencia Foto de familia con los equipos participantes en el torneo de fútbol-7, Aritz Iriondo recibe la camiseta del Eibar como regalo, y este la muestra a un jugador. / MORQUECHO

Unbe ha vivido una jornada especial con el acto de desagravio y solidaridad con Iriondo, con presencia del concejal de Elgoibar, Gorka Garaizabal; el director de Deportes del Patronato elgoibarrés, Ramón Mujika; el gerente del Patronato de Eibar, Felipe Zamakola; el presidente del Elgoibar, Antton Iranzo; y la consejera de la S.D. Eibar, Leire Barriuso, que ha entregado una camiseta del Eibar al joven árbitro. Este acto, que ha consistido en unos partidos amistosos, fue aprobado en la reunión en la que se suspendió el torneo.

«Voy a seguir arbitrando»

Aritz Iriondo no tuvo ninguna duda en acudir a Unbe desde que se supo de la celebración de este acto de apoyo. Ha querido estar con toda la gente que estos días le ha mostrado su cariño. «Para mí ha sido un gesto inolvidable. En el deporte hay que ayudarse y ser solidarios. Este tipo de actuaciones deben ser erradicadas de los campos, pistas y en todas competiciones que se pueden enumerar. No se pueden permitir este tipo de comportamientos que son desagradables y de consecuencias ilimitadas». El joven árbitro, pese a haber recibido esta agresión, anuncia que seguirá vistiéndose de colegiado, porque le gusta. «No he pensado dejar el arbitraje, me gusta, voy a continuar, creo que debo hacerlo».

A la madre de este joven árbitro, María Jesús Fernández, le faltan palabras para mostrar su infinito agradecimiento. «Ha sido fantástica la reacción de jugadores, equipos, Ertzaintza, instituciones, partidos políticos... Todos. No puedo dejar a nadie de lado, todos se han hecho partícipes de nuestro dolor. Hemos vivido unos momentos duros. Al abuelo de Aritz casi le da un mal cuando se enteró de la noticia. Yo subí a Unbe nada más tener conocimiento de la agresión, me supuso un gran impacto, un gran disgusto. Realmente no se sabe el daño que se puede originar, ni tampoco las secuelas colaterales que pueden producirse. Nos ha dado mucha fuerza las numerosas llamadas de apoyo y condena», asegura la madre.

«Poco a poco, vamos cogiendo el ritmo de la normalidad, pero ha sido un episodio que no se lo deseo a nadie. Este tipo de actos deben desaparecer, tiene que haber tolerancia cero a estos comportamientos totalmente denunciables», añade la madre de Iriondo.