El Beasain, ante su gran oportunidad

Hay trenes que pasan una solo vez en la vida. O al menos, piensas que no van a volver. Son trenes para los que hay ganarse el billete. No es sencillo. Puedes estar cerca de un año avanzando posiciones en la cola y a veces, justo cuando estás llegando a la taquilla, ves cómo el de delante tuyo se lleva los últimos tickets y te quedas en tierra...

Pero no seamos negativos. Si los jugadores del Beasain están ilusionados y confiados en que es posible no dejar pasar, quién sabe si el único tren de sus vidas, quiénes somos nosotros para hacerles perder esas ganas. Hoy, los jugadores del conjunto vagonero se enfrentan en Loinaz (19.30 horas) al Sporting de Gijón B en el que probablemente sea el partido más importante de sus vidas. Pero lo que quieren es que no sea el más importante, sino que ese mérito se lo lleve el choque que la semana que viene disputarán en Mareo ante el mismo rival y que sea allí donde certifiquen el ascenso a Segunda B.

Porque el Beasain, cuarto clasificado en su grupo de Tercera esta temporada, lo tenía muy complicado para avanzar en el play-off desde el mismo momento en el que sabían que en la primera eliminatoria les tocaría un equipo de los de arriba de otro grupo.

Pero destrozaron al Lorca B y dejaron fuera al Cacereño, después, quedándose en esta fase final por el ascenso a la categoría de bronce como único cuarto clasificado en la fase regular. El último obstáculo que se presenta en el camino es el filial del Sporting. Hoy jugarán en Loinaz en el que será el último encuentro que el Beasain dispute allí con hierba natural y la semana que viene los vagoneros viajarán a Gijón.

Último entrenamiento

Ayer, a eso de las 11.20 horas, toda la plantilla del Beasain saltó a Loinaz para completar la última sesión de entrenamiento de la semana; la última antes del importante choque que hoy les medirá al filial asturiano.

Antes, Urtzi Arrondo, quien lleva prácticamente toda la vida vinculado al Beasain y que ahora es el entrenador que está a punto de obrar el milagro, visionó junto a los jugadores un vídeo para conocer un poco más al rival. «La verdad es que no les conocemos mucho, pero es un filial y seguro que tienen buen juego. Pero nosotros también podemos hacerlo», destacaba.

Tras ver los vídeos y después de la charla, toda la plantilla saltó al terreno de juego. Se palpaba el buen ambiente: muchas bromas entre ellos y caras que reflejaban la ilusión. No es para menos.

Posaron para una foto todos juntos y comenzaron a entrenar. «Llegamos en muy buena dinámica. Ya acabamos bien la temporada regular y en estas rondas lo estamos haciendo muy bien», apuntaba Urtzi.

Hicieron un gran rondo, unas carreritas, unos rondos más reducidos en los que hasta los técnicos y preparadores formaban parte de ellos y prepararon alguna jugada, realizando centros y remates posteriormente. Un entrenamiento suave para estar enchufados de cara al importante choque de hoy. El filial del Sporting se ejercitó ayer por la mañana en Gijón y viajó por la tarde hasta Beasain. Se alojó en el Hotel Castillo.

Todos sobre el terreno

Al césped saltaron todos, desde el juvenil Eñaut, hasta el lesionado Xabier 'Tximen' Jiménez, quien se lesionó en el primer partido ante el Lorca B cuando estaba calentando. «Me rompí el tendón de Aquiles. Estaba calentando en la banda para salir, salté antes de hacer una carrera y me rompí», cuenta. «Estaré unos ocho meses sin poder jugar, hasta septiembre con la escayola. Me da un poco de pena no estar disponible, pero así es esto».

A 'Tximen' le esperaban junto al terreno de juego ayer con una silla de ruedas. Se acercaba a las zonas en las que se ejercitaban sus compañeros. A fin de cuentas, lo vivía como si fuera uno más, lo que ha sido durante el resto de la temporada que les ha permitido soñar. «Estuve en Cáceres y disfruté con la clasificación, aunque fuera sin jugar. También tengo intención de viajar hasta Gijón para, espero, celebrar allí junto a mis compañeros el ascenso. Ojalá. Me haría muchísima ilusión conseguir el ascenso. Y sé que a todos mis compañeros también».

El caso de 'Tximen' demuestra la unión de esta plantilla que hoy tiene una oportunidad de oro para convertir esa ilusión que todos tienen en realidad. Beasain quiere ser de Segunda B y los jugadores del equipo vagonero también. Ya saben. Hay trenes que solo suelen pasar una vez en la vida. Y quién sabe si será la única vez para los jugadores que forman la plantilla del Beasain KE.