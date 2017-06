Iñigo Arrese: «La temporada ha sido extraordinaria, pero si caemos ahora sería un palo»

Iñigo Arrese (Beasain, 1964) llegó hace tres años a la presidencia del Beasain. Trabajaba en otra sección dentro del club cuando en 2012 el Levante B apeó a los vagoneros en el play-off de ascenso a Segunda B. Esa fue la última ocasión en la que los beasaindarras se clasificaron para una fase de ascenso a la categoría de bronce. Cinco años después, otro filial -Sporting B-, es el último obstáculo que separa a los goierritarras de regresar al lugar que abandonaron en 2002.

- Tal y como ha ido la temporada, es para estar satisfecho con la trayectoria del equipo.

- Después de los últimos tres años en los que nos hemos quedado a las puertas de entrar en los play-off por un punto, en esta campaña teníamos muchas ganas de clasificarnos. Entrar así, en la última jornada después de ganar 5-0 al Portugalete, ha dado mucha fuerza y ánimo al equipo. Una vez dentro, hemos ido de eliminatoria en eliminatoria a ver qué pasaba. Nos sentimos satisfechos con la temporada que hemos hecho y ahora veremos qué ocurre en la última eliminatoria.

- El objetivo propuesto a principio de temporada era luchar por entrar en play-off, pero a estas alturas ya solo se piensa en ascender.

- El objetivo por la tradición del Beasain es entrar en play-off. Por lo que está cumplido, por supuesto. Lo que ocurre es que viene un filial como La Hoya Lorca. Y les ganamos. Luego nos enfrentamos contra el Cacereño. Y también pasamos. E indudablemente, a medida que pasas rondas, los objetivos evolucionan. La valoración de la temporada es extraordinaria, pero caer ahora en esta eliminatoria sería un palo.

- ¿Se esperaba este rendimiento en el play-off?

- La forma en la que hemos entrado ha sido tan contundente que piensas: ¿por qué no? Ganamos 5-0 en primera ronda y antes de salir al campo en Lorca, Urtzi Arrondo, nuestro entrenador, transmitió un mensaje para que los jugadores fueran conscientes de lo que habían logrado y no se confiaran. No las teníamos todas consigo ni con el 5-0. No nos hemos confiado en ningún momento. Urtzi se ha encargado de recordar que estamos ante algo histórico y que se debe disfrutar.

- ¿Ha jugado a su favor haber encarado las eliminatorias como el equipo no favorito?

- Puede ser. El objetivo estaba cumplido y a partir de ahí la gente no tenía presión. Hemos disfrutado de las eliminatorias. Lo que hemos comprobado cuando han venido los demás equipos a Beasain es que nos daban a entender que un pueblo tan pequeño como el nuestro ya había llegado demasiado lejos. No sé si eso nos ha dado ventaja al final. No digo que no nos hayan tomado en serio, pero puede que hayan salido confiados.

- Creemos que también ha podido ser un factor determinante haber jugado las dos primeras eliminatorias en casa. Primero ganamos 5-0 y luego 1-0. En la primera ronda dejamos la eliminatoria vista para sentencia, y en la segunda se demostró que fue importantísimo el gol de Aiert. Aún así, no hay exceso de confianza en el equipo al jugar en Loinaz. El objetivo es volver a conseguir mañana un resultado bonito y que nos dé moral para encarar el próximo partido en Gijón.

- El Beasain es el único cuarto clasificado en temporada regular que aún sobrevive en play-off, eso habla bien de lo exigente que es el grupo vasco de Tercera División.

- Eso habla muy bien del nivel de nuestra liga. Que haya un único cuarto y que el primero y el segundo del grupo -Alavés B y Vitoria- también sigan vivos en la última ronda ahí indica claramente el potencial del grupo cuarto. Hay equipos que vienen con unos números impresionantes y han sacado mucha diferencia al segundo, pero luego resulta que aquí caen eliminados.

- ¿Loinaz está siendo el fortín que no fue en las últimas temporadas?

- Loinaz se ha convertido en un aliado al final de temporada. Pero no ha sido así durante toda la campaña, ya que también hemos perdido puntos. Ha habido momentos durante el año que logramos más puntos fuera que en casa.

- ¿Qué ha cambiado en el equipo para conseguir estos resultados?

- No ha habido demasiados cambios en la plantilla. El once tipo no ha variado mucho y la gente que se ha incorporado se ha integrado muy bien. Quizás hayamos tenido más fortuna de cara al gol. Pero yo creo que lo fundamental ha sido mantener el grupo y la línea de juego. Esa estabilidad ha sido un factor importante, de haberse producido muchas variaciones igual no estaríamos hablando del mismo resultado. Los jugadores están a muerte con el entrenador. Están muy motivados e ilusionados.

- Mañana reciben al Sporting B, ¿qué rival esperan?

- Se puede parecer más a filiales contra los que hemos jugado como el Alavés B o Vitoria, con jugadores de calidad. Será diferente al Cacereño.

- Esta vez el desplazamiento que tienen que hacer será más agradable.

- Es más cómodo, eso seguro, lo que no sé es qué previsión de tiempo habrá. Espero que no tengamos el calor de Lorca o Cáceres. Fue incómodo para viajar y jugar. Los jugadores acabaron muy afectados.

- Mareo no es un mal lugar para celebrar un nuevo ascenso, ¿volverán a organizar un desplazamiento para la afición?

- Un autobús seguro que habrá, estamos abiertos a todo. Si hay la suficiente gente para otro más, también lo pondremos.