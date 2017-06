«La agresión se verá en los tribunales»

La pesadilla que está viviendo Aritz Iriondo, el joven árbitro elgoibartarra que fue salvajemente agredido el pasado miércoles por un jugador al que acababa de mostrar la tarjeta roja en el transcurso de un partido del Torneo de Fútbol 7 en Eibar, no ha finalizado. Tras pasar la noche en el hospital de Mendaro en observación, el scaner y la placa que le realizaron descartaron la existencia de daños neurológicos y fracturas como consecuencia de la patada que recibió en la cara, una agresión de tal brutalidad que le hizo perder el conocimiento. Con el alta en la mano, regresó a casa la mañana del jueves en aparente buen estado, aunque con los lógicos dolores derivados del fuerte golpe que recibió. Además del dolor, sintió que tenía un pequeño problema en la vista al que, en principio no dio demasiada importancia. «El jueves ya notaba algo extraño en el ojo izquierdo. Al mirar hacia la izquierda veía las cosas como si estuvieran un poco borrosas pero la situación ha ido a más y cada vez veía peor», manifestó Iriondo.

Alarmados por este hecho, acudieron al hospital de Mendaro y desde allí les remitieron al Hospital Donostia, para ser atendidos de urgencia en Oftalmología. Al final, las noticias resultaron buenas. «Dicen que no observan nada raro en el fondo del ojo y me han comentado que los problemas de doble visión se irán con el tiempo. De todos modos, me comentan que si continúan, vuelva a pasar por el hospital», manifestó el joven elgoibartarra en el local que comparte en Elgoibar con su cuadrilla.

Suspendido el torneo

La gravedad de la agresión de la que fue objeto el joven elgoibartarra ha llevado a los patronatos municipales de Deportes de Elgoibar y Eibar, organizadores del Torneo Comarcal de Fútbol 7, a suspender de manera definitiva el campeonato. Los organizadores del torneo y los delegados de los equipos que toman parte en él adoptaron esta decisión en el transcurso de una reunión que tuvo lugar ayer. En ese encuentro se acordó también repudiar la agresión y mostrar la solidaridad de ambos patronatos así como de los equipos en liza con el joven colegiado, de tan sólo 18 años de edad. Asimismo, se anunció la celebración de un partido en solidaridad con los árbitros del torneo en el que participarán los equipos inscritos en el campeonato. El partido se disputará en la zona deportiva de Unbe y tendrá lugar el próximo 20 de junio, a las 20.00.

Al margen de este acuerdo, el Patronato Municipal de Deportes de Elgoibar y el Patronato Municipal de Deportes de Eibar han confirmado que van a denunciar en los tribunales al joven que agredió a Aritz Iriondo con el objeto de poner fin a este tipo de situaciones.

Esta denuncia se suma a la que ya puso el joven en el Juzgado de Eibar el pasado jueves. «El chico que me agredió se puso en contacto conmigo para llegar a un acuerdo y que el tema no llegara a los tribunales, pero quiero que sea juzgado», afirmó el joven elgoibartarra.