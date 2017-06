«Ha sido una aventura maravillosa»

Imaginen un campo de gravilla en un barrio cualquiera de una ciudad cualquiera de hace veinte años. Imaginen allí a un grupo de niños jugando a fútbol. Ahora piensen que ese barrio cualquiera es el de Arbes y que la ciudad es Irun. Y que en ese grupo de niños que están jugando al fútbol, la mejor es un niña. Es la que mejor dispara, la que mejor sabe llevar el balón entre los pies.

LEIRE LANDA Lugar de nacimiento: Irun. Fecha: 19/12/86. Puesto: Lateral izquierdo. Equipos: Oiartzun, Real Sociedad, Atlético de Madrid, Athletic y Barcelona. Internacional absoluta. Logros: Campeona de Liga con el Barça (14/15). Mundialista en Canadá (2015). Dorsal: 23.

Todos sueñan con llegar a lo más alto. Con jugar en Primera División, la Champions League y un Mundial. Ninguno de esos niños que jugaban en aquel campo de gravilla llegó a nada, pero ella sí. Ella era Leire Landa. La mejor de aquellos partidos.

La futbolista irundarra, que ayer anunció su retirada, deja los terrenos de juego por culpa de las lesiones. Ha sufrido tres operaciones de rodilla, pero ha podido cumplir todos esos sueños de la infancia. Dejando atrás una carrera futbolística que a cualquiera le hubiera gustado tener. Y es que Leire, que empezó jugando como casi todos los chichos y chicas de su edad en su barrio y en la Ikastola, ha vestido las camisetas del Oiartzun, Real Sociedad, Atlético de Madrid, Athletic y Barça, además de ser una fija en la selección.

Ha jugado en Primera y ha ganado una Liga, pero también ha jugado la Champions League y un Mundial, el del 2015 en Canadá, el primero para el que se clasificó la selección. Leire Landa es, y será, historia del fútbol femenino. Pero su cuento acabó ayer. A través de su cuenta de Twitter, emitió un comunicado en el que ha contado su historia.

Leire Landa escribe que «me despido del fútbol, de la manera más cruel, sí, así es, pero toca. Pienso que esta etapa se acaba para dar paso a una vida llena de oportunidades. Así que ha llegado la hora de cerrar la puerta, cerrarla con llave y guardarme la aventura de todos estos años dentro de mí, lo bueno y lo malo. Porque aquí ha sido donde he crecido, donde he madurado y donde he disfrutado de la vida detrás de un balón. Así acaba mi camino en este deporte, agradecida a toda la gente que ha hecho posible que esta aventura haya sido maravillosa».

Su gran victoria

La irundarra ha jugado todos los partidos que aquel grupo de niños quería jugar, pero sin lugar a duda, el más importante de todos, en el que consiguió su gran victoria, lo disputó con nueve años, cuando superó un cáncer linfático.

En su carta de despedida también relata que «cuando en 1995 algunas futbolistas que triunfan hoy aun no habían nacido y otras daban sus primeras patadas al balón, a mí me tocaba vivir algo que cambiaría mi vida para siempre. En Barcelona, La Masía seguía dando sus frutos y ese año, con diecinueve, debutaba en el Barça Iván de la Peña. A 800 kilómetros, mi familia y yo vivíamos un auténtico infierno. En medio de todo vi a aquel chaval, calvo, que sin saberlo se convertiría en mi mayor ilusión. Un día, antes de salir a jugar un partido, miré a la camiseta que tenía delante, era la camiseta del Barça con el número 23 (el que llevaba De la Peña) y pensé en aquella niña inquieta en la cama del hospital, soñando con aquel momento. ¡Lo había conseguido! Ese ha sido, y será sin duda, mi mayor éxito». Leire Landa siempre será el 23 del fútbol femenino. La niña que cumplió su sueño....