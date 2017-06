El juvenil Ismael Aizpiri, un central donostiarra en la escuela de Mareo

Ismael Aizpiri (San Sebastián, 1998) es una de las perlas que se pule en Mareo. Hasta los 8 años vivió en el barrio donostiarra de Gros, donde conoció el fútbol «en el colegio de los Jesuitas», apunta. Pero la vida le llevó a Oviedo para «jugar en varios equipos hasta que el Sporting me fichó para el cadete B. Al subir al A ya pasé rápido al equipo juvenil, en el que llevo casi cuatro años».

Esta campaña «he entrenado con el Sporting B y si luego no era convocado jugaba en el División de Honor. Al entrenar con el filial, estoy aprendiendo mucho y estoy muy contento porque me están dando mucha confianza». En el play-off de ascenso, sin embargo, no ha jugado ningún minuto y «no creo que lo haga ante el Beasain, porque los dos centrales están a un gran nivel».

Aizpiri explica que «este año nos marcamos el objetivo de ganar la Liga y ascender. El primero lo logramos y el segundo perdimos la vía corta, al caer frente al Olot, y luego tuvimos la segunda oportunidad: ganamos al Almería y esperamos repetir con el Beasain». Es consciente de la dificultad que entraña el cuadro vagonero. «Desde ayer estamos preparando el partido. Sabemos que el Beasain será un equipo muy duro y veterano, juega directo y nos lo pondrá muy difícil». Prevé que «la clave será sacar un buen resultado de Loinaz y tratar de resolver en casa. No será fácil, pero somos optimistas porque hemos llegado bastante frescos al final de temporada».

Internacional y txuriurdin

A sus 19 años, Ismael Aizpiri «espera» poder dar el salto al filial sportinguista la próxima temporada para «seguir creciendo». Hace dos temporadas fue internacional sub 17 con la selección de Santi Denia en el Europeo de Bulgaria, en el que no hubo ningún jugador de la Real. Cayeron en cuartos con Alemania en los penaltis y también lo hicieron desde los once metros con Inglaterra en el play-off de acceso al Mundial.

A la hora de definirse por unos colores, afirma que «debería decir el Sporting, ¿no? -ríe-. Espero crecer aquí, pero de siempre he sido de la Real. Si le va bien, mucho mejor. Tengo familia en San Sebastián, suelo ir los veranos, y si no me convocan ante el Beasain, la visitaré».