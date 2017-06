«Creemos que este año ya nos toca»

Oinatz Orue (Amasa Villabona, 1983) es capaz de transmitir el brillo de su mirada al otro lado del teléfono. Los ojos de la «ilusión», la palabra que más repite el capitán del Beasain. «No tenemos ninguna presión en todo el play-off, y sí mucha ilusión. Una ilusión enorme por poder ascender». Tras superar al Lorca B y al Cacereño, solo el Sporting B les separa de regresar a Segunda B, categoría en la que el equipo vagonero ya estuvo diez temporadas entre 1993 y 2002.

El villabonatarra lleva nueve campañas en Beasain, donde recaló tras empezar en el Billabona y seguir en el Tolosa desde edad cadete hasta que dejó el club urdiña tras la campaña 2007-08 en Tercera División. Durante este tiempo, «creo que hasta cuatro veces hemos sido quintos y te da rabia quedarte a las puertas del play-off. Otra vez lo jugamos pero nos eliminó el Levante B».

Fue hace cinco campañas. Empataron 3-3 en Loinaz y en la vuelta perdieron 2-1 en el descuento tras fallar un penalti y acabar con nueve jugadores. «Este año ha sido diferente. Entramos en la última jornada ganando al Portugalete y hasta ahora nos está saliendo todo de cara. Estamos convencidos de que este puede ser el año, ya nos toca».

El Beasain es el único superviviente en el play-off entre los equipos que acabaron la liga en la cuarta plaza. Orue achaca el éxito a que «hemos entrenado mucho y acabamos la temporada muy bien. Todos los jugadores, desde los que han jugado menos a los lesionados, estamos muy implicados. Tenemos un gran vestuario que nos ha hecho llegar hasta aquí».

«Nuestras armas»

Ahora les espera el Sporting B, que el domingo (19.30 horas) visitará Loinaz. «Todos los filiales son parecidos, con jugadores jóvenes y de calidad. Suelen disponer de gente buena y rápida delante. En el centro tienen jugadores 'peloteros' que juegan con las bandas abiertas y detrás son ordenados. Pero nosotros también tenemos nuestras armas».

Entre ellas, subraya Loinaz, un campo en el que durante la temporada dejaron escapar demasiados puntos, hasta hacerlo un fortín. «Pasó que el terreno estaba en malas condiciones y nos perjudicó. Los rivales nos dejaban el peso del partido y luego nos pillaban en una contra y se llevaban los puntos. Pero ahora el campo está mejor, le tenemos cogida la medida, jugamos directos, a la caída, buscando los centros, acertamos a balón parado, y remates que antes iban fuera ahora están entrando». Como el que cazó Aiert a centro de Orue para marcar el 1-0, decisivo para eliminar al Cacereño. De ahí que «pensamos que eso es por algo y creemos que puede ser el año».

Y eso que al comienzo de la segunda vuelta se descolgaron algo de la zona del play-off tras varios resultados adversos sobre todo en casa, donde cayeron con el Pasaia. «Nunca dudamos de nosotros. Sabíamos que saldríamos adelante y que íbamos a estar en la pelea. Hemos confiado hasta el final».

La ilusión que desborda el equipo entrenado por Urtzi Arrondo la han contagiado a la afición. «Desde el partido con el Portugalete y los dos del play-off, están llenando Loinaz, lo que siempre se agradece, sobre todo a los que han ido siempre. Seguro que el domingo vuelven a responder y luego irán a Gijón. A Lorca y Cáceres fueron autobuses».

Esos viajes, los más largos de la temporada, resultaron especiales para los jugadores. «Estamos muy unidos y vamos de cachondeo todo el viaje. Y si encima ganas, la vuelta siempre es más llevadera», ríe. Al preguntarle por los jugadores más 'salseros', se lo piensa. «Es que darte algún nombre... Quizá Txistu y Aranda son los que más ambiente crean, pero los demás nos animamos fácil», puntualiza entre risas.

Trabaja en Irura

A sus 34 años, Oinatz Orue trabaja en CAF Power&Automation, en Irura. «Estoy en el departamento de pruebas. Hacemos la parte del puente de tracción de los trenes». Aunque nunca ha jugado en Segunda B, no le inquieta que pueda estar ante uno de los últimos trenes para hacerlo. «Lo que me hace ilusión es ascender, sobre todo por los compañeros, que están comprometidos a muerte. Luego ya veremos si sigo o no, que ya llevo unos años».

Sin embargo, se muestra «feliz» con lo que hace. «No me cuesta entrenar. Si no jugase al fútbol, haría algún deporte. Además, apenas llevo mes y medio trabajando en Irura -detalla- y me resulta más llevadero que antes, porque estuve seis años en una empresa de Elgoibar. Como vivo en Zizurkil y entreno en Beasain, me pasaba medio día en el coche». Ahora quiere subirse en marcha al tren del ascenso.