El fútbol no se va de vacaciones

¿Quién dijo que el fútbol había echado el cierre ya hasta la temporada que viene? El deporte rey no descansa nunca. No entiende de vacaciones, o quizás sí. Algo así debió de pensar hace cuatro años Iñigo Olaizola, que decidió unir los dos conceptos, fútbol y vacaciones, para organizar la Donosti Cup Masters Cup, el torneo de veteranos que en cada edición que pasa son más los interesados que deciden dar el paso de apuntarse. No solo los más jóvenes iban a contar con el privilegio de disfrutar de Donostia a la vez que practicaban su deporte favorito a través de la Donosti Cup. Con el Masters Cup la edad ya no es una excusa para volver a calzarse las botas y darle patadas a un balón.

PROGRAMA Triangular inaugural. Mañana, a partir de las 19.00 horas en Berio. Participan la Real Sociedad, el Athletic San Just (Barcelona) y la Ruda de Pau (Castellón). Primera fase. El sábado, en los campos de Zubipe, Puio y Berio. De 9.30 hasta las 14.00 horas. Fase final. En el campo de Berio, desde las 15.30 horas hasta 20.30 horas del sábado.

Así, este viernes arrancará de manera oficiosa esta cuarta edición de un torneo que se divide en dos categorías -mayores de 35 años y mayores de 45- con un triangular en el que participará el equipo de veteranos de la Real Sociedad, el Athletic Sant Just (Barcelona) y la Ruda de Pau (Castellón). Será a partir de las 19.00 horas en el campo de Berio y se podrá ver en acción a exrealistas como Miguel Fuentes, Shanti Bakero, Luis Pérez, Michel Loinaz, Tomás Orbegozo, Irazoki, Roteta, Zabala y Elola. Será una bonita oportunidad para comprobar si algunos de los futbolistas que marcaron una época en el primer equipo txuri urdin no han perdido el toque con el balón. Cuando acabe esta competición de formato reducido, los 28 equipos que tomarán parte en el torneo están convocados a una recepción oficial en el Palacio Miramar.

Equipación retro del Unión

Será pasado mañana, el sábado, cuando arranque el torneo en sus dos categorías. En esta edición destaca la presencia de conjuntos de hasta tres países diferentes (Inglaterra, Francia e Italia) y a nivel estatal también ha despertado un gran interés. A Donostia vendrán equipos de Madrid, Aragón, Castilla y León, Cataluña o Castellón. Aunque no hay que irse muy lejos para encontrar a uno de los grandes favoritos en las dos categorías. El Real Unión, que se proclamó campeón el año pasado en más de 35 años y subcampeón en más 45, volverá a competir con el objetivo de llevarse el trofeo.

Los veteranos irundarras llevan semanas preparando esta cita con diversos amistosos y, además, en la Donosti Masters Cup estrenarán su nueva equipación con un claro estilo retro. Los finalistas del año pasado que se enfrentaron a los guipuzcoanos en las dos categorías también repiten participación. Los conjuntos madrileños, Sanagus, campeón de más de 45 años, y Castilla, subcampeón a partir de los 35 años.

Los encuentros de la primera fase se disputarán en tres campos, Berio, Puio y Zubipe, y éstos se producirán durante la mañana del sábado, de 9.00 a 14.00 horas, ya que la tarde se reserva para los partidos de la fase final, que se jugarán íntegramente en Berio, desde las 15.30 hasta las 20.30 horas, momento en el que comenzarán las finales. Una vez se conozcan los ganadores, se procederá a la entrega de premios a los cuatro primeros clasificados de cada categoría y los campeones y subcampeones de la fase de consolación.

El mejor jugador de cada categoría también tendrá su reconocimiento. Pocos equipos se irán con las manos vacías. Además, todos los equipos tienen garantizado jugar al menos cinco partidos, que constan de una parte de 25 minutos, sin descansos. Para la competición se han formado un total de cuatro grupos con cuatro equipos en la categoría de mayores de 35 años y tres grupos de cuatro equipos en la de más de 45.

Desde la organización, Iñigo Olaizola, reconoce que «estamos contentos porque cada grupo contará con un equipo extranjero, algunos incluso con dos». También admite que le produce «satisfacción» la respuesta de los participantes. «El torneo se va conociendo más poco a poco. Tiene un formato que a nivel turístico interesa. Abarca un nicho interesante porque por un lado atraemos turistas a Donostia gracias a su gastronomía y por otro damos la oportunidad de jugar contra equipos de diferentes países».

Los participantes no ocuparán el tiempo solo con la práctica del fútbol. El sábado a la noche, una vez finalizado el torneo, hay organizado un plan para cenar en una sidrería.