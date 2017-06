Lecciones en las aulas y también en Loinaz

Beasain espera impaciente el comienzo del partido de vuelta de la segunda ronda de ascenso a Segunda B que disputarán los suyos contra el Cacereño este domingo a las 18.00 horas. El conjunto vagonero viaja a Cáceres con el objetivo de hacer bueno el resultado de 1-0 a favor cosechado el domingo pasado en Loinaz y pasar así de eliminatoria. La victoria y no haber encajado en campo propio supone un gran botín para los de Urtzi Arrondo, pero enfrente se encontrarán ante un equipo experimentado que ha finalizado en primera posición en el grupo XIV de Tercera División. En Beasain, los cacereños estuvieron cerca de conseguir un valioso empate a cero, pero en el minuto 93 Aiert Ordóñez desniveló el marcador gracias a un certero remate de cabeza en una jugada a balón parado.

«La acción no estaba ensayada, pero un jugador como Orue -el asistente-, que la pone donde quiere, me la dejó casi, casi para empujar», recuerda el autor del gol. «La verdad es que entro bastante solo, el que me estaba marcando es sustituido a falta de cinco minutos y se despistan en el cambio de marcas», rememora también. Este donostiarra fue el héroe de la tarde el domingo en un Loinaz abarrotado. Un día más tarde, sin embargo, aparcó la gloria deportiva para volver a la realidad laboral, en la ikastola Zubi Zahar Herri de Ondarroa, donde da clases a chavales de entre 12 y 16 años, de los cuatro cursos de la ESO.

Sus alumnos están «informados» de que juega en el Beasain, «controlan muy bien las redes sociales y el lunes cuando entré a clase me felicitaron. Siguen al Beasain e incluso en Liga, cuando jugamos allí, fueron todos a verme». ¿Ondarroa cuenta con una joven afición vagonera? «Tanto como eso no», reconoce Aiert, y añade, además, que «ellos prefieren que pierda para meterse conmigo». Comenzó en febrero del año pasado y desde entonces compagina su actividad laboral y su pasión, con mucha paciencia al volante.

«El triángulo de las Bermudas»

«Me meto unos kilómetros elegantes todos los días, porque vivo en Donostia, trabajo en Ondarroa y entreno en Beasain. Hago el triángulo de las Bermudas», bromea el centrocampista que se proclamó campeón de División Honor Juvenil en 2007 con el Antiguoko. Cada vez que entrena recorre más de 175 kilómetros. «Es duro, pero entrando al play-off y con este ambiente se te olvida». En Loinaz, «la gente está respondiendo muy bien. Sales a calentar y te entra un hormigueo al ver las gradas llenas».

El domingo, cuando el balón vuelva a echar a rodar, no contarán con ese apoyo, pero eso no asusta al donostiarra. «El 1-0 es un resultado muy bueno, pero no podemos salir a especular, tenemos que ir a por el partido y marcar un gol. Si lo hacemos, ellos tendrán que meter tres. Tenemos que crear nuestras ocasiones y estar atentos», señala.

Para cumplir el objetivo, los beasaindarras tendrán que volver a acometer un desplazamiento considerable, dos semanas después del viaje a Lorca (Murcia). «Comparado con el de Murcia que fueron casi 11 horas, es hasta corto», opina Aiert. Por suerte para los beasaindarras, el donostiarra descubre que «somos como una familia y se nos hizo muy corto el viaje, estuvimos jugando a las cartas y riendo todo el viaje». Aunque los kilómetros tampoco son un obstáculo para Aiert. El futbolista que da lecciones en las aulas de la ikastola Zubi Zahar Herri de Ondarroa y también en el terreno de juego de Loinaz.

El club organiza viaje a Cáceres

Aiert y sus compañeros intentarán finiquitar la eliminatoria contra el Cacereño y acceder así a la tercera y última ronda de ascenso a Segunda B, en un choque de vuelta que se disputará en el estadio Príncipe Felipe, de Cáceres, donde los locales tan solo han perdido tres partidos esta temporada. Sin embargo, la primera piedra en el camino que tendrán que sortear los beasaindarras llegará antes del pitido inicial, y es que los de Urtzi Arrondo tendrá que hacer frente a más de 600 kilómetros por carretera. La expedición vagonera partirá en autobús desde Beasain el sábado a la mañana y pasará la noche previa del partido en la localidad extremeña.

Con el deseo de trasladar parte del gran ambiente vivido en Loinaz durante estos play-off a las gradas del Príncipe Felipe, el club guipuzcoano ha puesto a disposición de sus aficionados un autocar para viajar a Extremadura. Los interesados en acudir a animar a Cáceres podrán apuntarse en el bar Xerbera. Tienen de plazo para hacerlo hasta mañana a las 19.00 horas. El coste del viaje es de 40 euros e incluye la entrada del partido. La salida se efectuará el domingo a las 7.00 horas.