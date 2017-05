«El Lyon tiene el mejor equipo del mundo, pero en una final....»

Por primera vez desde que el francés Gabriel Hanot soñó con la Copa de Europa, dos equipos de ese país se enfrentarán en una final de clubes de la UEFA cuando el Lyon juegue contra el PSG en el Cardiff City Stadium, el próximo jueves.

¿Qué siente a escasos días de la final?

Siento que estamos ante una oportunidad única que quizás no vuelva a darse nunca más y por tanto hay que hacer todo lo posible por ganar el partido. La final nos llega en un momento en el que venimos de jugar muchos partidos importantes en poco tiempo ante el mismo rival, el Lyon. Hace nada perdimos 3-0 en Liga en un partido en el que no nos jugábamos nada y ninguno quiso mostrar sus cartas; la pasada semana jugamos la final de la Copa, otra vez contra el Lyon, y perdimos en los penaltis después de acabar el partido con empate a uno. Una pena.

Esos precedentes hacen del Lyon el favorito.

Pero en una final cualquier cosa puede pasar. Hemos demostrado que les podemos ganar. Nos conocemos muy bien y aunque pueda parecer una locura, creo que el aspecto psicológico va a marcar el desenlace. Los pequeños detalles van a marcar la diferencia.

¿Qué hace peligroso al Lyon?

Tienen el mejor equipo de Europa, incluso del mundo. Ha ganado tres Champions. Tienen gente de primer nivel en todas las líneas. Como nosotras, también tienen muchas extranjeras. Tienen a lo mejor de cada selección: a una de las mejores porteras del mundo, a la mejor central del mundo, un centro del campo sensacional y en ataque a las mejores de Francia, Noruega y Estados Unidos.

Pero quien ha sido elegida en el mejor once de Liga es usted en el puesto de central, así que también está entre las mejores del mundo.

Que va. No, no, no...

Y además tiene facilidad para marcar goles.

Hace tiempo que ya no marco (ríe). A ver si lo consigo en la final.

¿Estará arropada por los suyos en Cardiff?

Mis aitas suelen venir bastante a París y tampoco se perderán la final. Estarán también mis aitonas. Se agradece mucho tenerles cerca en momentos como éste.

Puede ser el segundo guipuzcoano después de Xabi Alonso que gana la Champions y además puede conseguirlo con el mismo número de dorsal, el catorce.

No me había dado cuenta de ese detalle, pero ya podría ser.

¿Coincide con Unai Emery, el hondarribiarra que entrena al PSG masculino?

Por el momento no hemos tenido oportunidad de vernos, lo tenemos pendiente, porque ellos se entrenan en otra ciudad deportiva.