Irene Paredes: «Estoy a un partido de ganar la Champions, si me lo dicen hace años...»

Acaba de ser incluida en el mejor once de la Liga francesa en su primera temporada en el París Saint Germain. Irene Paredes (Legazpi, 1991) jugará la final de la Liga de Campeones el próximo jueves en Cardiff, dos días antes del Real Madrid-Juventus. El partido se podrá ver en directo por Eurosport y France 2. Su rival será el Olympique de Lyon, el «mejor equipo del mundo», con el que acaba de perder la Copa de Francia en la tanda de penaltis. El PSG necesita ganar la Champions para jugar otra vez esta competición la próxima temporada. Es la primera vez que una vasca puede ganar este título. «Va a ser apasionante, un partido con el que sueña toda jugadora en su carrera», asegura.

Trayectoria DNI: Nacida en Legazpi el 4 de julio de 1991. Mide 1,75 metros. Equipos en los que ha jugado: Ilintxa, Urola, Zarautz (2007/08), Real Sociedad (2008/11), Athletic (2011/16) y PSG (2016). El camino a la final Olympique Lyon: Avaldsnes (2-5, 5-0), Zurich (8-0, 0-9), Wolfbourg (0-2, 0-1), Manchester City (1-3, 0-1). PSG: LSK (3-1, 4-1), Biik-Kazygurt (0-3, 4-1), Bayern de Múnich (1-0, 4-0) y Barcelona (1-3, 2-0).

- Antes de hincarle el diente a la final de la Champions, me gustaría repasar cómo ha sido su carrera hasta llegar al PSG.

- Se puede decir que desde que tengo uso de razón he jugado a fútbol en las calles de Legazpi, aunque antes de sumergirme en este deporte como federada practiqué otros. Desde los seis a los doce años hice judo hasta lograr el cinturón azul-marrón. A los trece empecé a jugar a fútbol federado en el Ilintxa y lo compaginaba con el atletismo en el Goierri Garaia. Del Ilintxa pasé al Urola, en categoría Regional, luego jugué otro año en Zarautz, en Segunda, y acabé en la Real en 2008. En ese momento tuve que dejar ya la práctica del atletismo. Me decanté por el fútbol porque entendía que si no me salía bien siempre iba a poder volver al tartán.

- El equipo de la Real estaba naciendo en esos primeros años.

- Llegué en la quinta temporada de la Real, en la 2008/09. En mi primera Liga, con Javier Garmendia en el banquillo, no participé mucho. Me ubicaron en diferentes posiciones a las que no estaba habituada y acabé en el lateral derecho. Hasta ese momento había jugado siempre de mediocentro. En el segundo año, por diferentes bajas de compañeras, empecé a jugar con continuidad hasta que al acabar la tercera temporada me llamó el Athletic. Me fui de la Real pero sigo manteniendo contacto con algunas jugadoras. Hace nada hablé con Aintzane Encinas cuando anunció su retirada. Es una de las jugadoras que quedan de mi paso por la Real como Sandra Ramajo, Maialen Zelaia...

- ¿Por qué se marchó al Athletic?

- Siempre había soñado con jugar en la Real, pero en ese momento el Athletic estaba en una mejor posición. Se me presentó la oportunidad de recalar en un club que aspiraba a ganar títulos y quise aprovecharla. Mi deseo como deportista siempre ha sido progresar, jugar en equipos mejores, y por eso decidí aceptar la propuesta. Pasé de vivir en Vitoria donde estudiaba IVEF a Bilbao. En los cinco años siempre estuvimos en la pelea por el título de Liga, pero no fue hasta la última temporada, en la 2015/16, cuando por fin lo logramos. No sé cuándo se repetirá algo así porque la entrada de dinero en el fútbol femenino, un hecho siempre positivo, está haciendo cada vez más difícil que equipos como el Athletic y la Real, con jugadoras canteranas, puedan pelear por títulos.

- Y le llega la oportunidad de recalar en el PSG.

- Fue una sorpresa para mí. Siempre he valorado mucho estar cerca de casa y el buen ambiente que se puede tener en un vestuario, pero cuando se presenta una oferta de un club de los grandes de Europa como el PSG es imposible rechazarla. Prácticamente por el mismo deseo de seguir mejorando que me llevó a cambiar la Real por el Athletic es por lo que decidí tirar para adelante. Estoy a un partido de ganar la Champions, si me lo dicen hace años...

- ¿Nunca tuvo miedo?

- Miedo no diría. No. Vértigo, sí. Cambiar totalmente mi vida, dejar muchas cosas allí. De estar en un sitio en el que todo te va bien, estás a gusto, estás cómoda, a irte a un sitio en el que desconoces totalmente todo: el club, la ciudad, el idioma. Vas a estar sola. Y que no sabes muy bien con lo que te vas a encontrar. Pero no me arrepiento. De momento todo está saliendo muy bien.

- ¿Cómo ha cambiado su vida?

- He pasado de entrenar cuatro días a la semana, a entrenar todos y encima con partido. Durante el día, o doblamos sesión, o si solo tenemos una, a la tarde puedo descansar. Allí, en Bilbao, por la mañana o estudiaba o trabajaba, y luego tenía que entrenar. Las horas de recuperación allí no son las ideales. Tampoco tengo más preocupaciones.

- Es otro mundo.

- En mi etapa en el Athletic estuve trabajando en el club, pero antes tenía que ir a Vitoria a estudiar, volver... Ni descansas las horas necesarias, ni comes bien, no estás centrada del todo. Ahora me dedico exclusivamente al fútbol. Todo lo que hago es para que me vaya bien: el descanso, la alimentación, la preparación... Todo. Ahora resido en Saint Germain, una zona tranquila en la que estamos la mayoría de las jugadoras del equipo. Es un pueblito tranquilo, bonito y está cerca de la ciudad deportiva y el campo de juego.

- En París no se aburrirá...

- Entre semana pasamos mucho tiempo en la ciudad deportiva, entre las sesiones de fútbol y las clases de francés, pero cuando tenemos alguna tarde libre sí tratamos de acercarnos a París para desconectar. No descubro nada si digo que es una ciudad impresionante. Me queda tiempo para conocerla mejor porque me quedan dos años más de contrato. Firmé por un año, pero enseguida me ofrecieron dos años más. No me lo pensé dos veces porque estoy encantada en el club y la ciudad.

- ¿Qué encuentra al llegar al PSG?

- Tuve suerte de llegar a la vez que Vero Boquete, compañera en la selección y amiga desde hace años. Fue una de las razones por las que decidí fichar por el PSG porque ella lleva muchos años jugando fuera de España, sabe manejarse y sabía que me iba a servir de apoyo en todo momento. Ninguna de las dos sabíamos francés al llegar, pero compañeras como la costarricense Shirley Cruz nos ayudaron a hacernos entender desde el primer día.

- ¿Cómo ha asimilado el cambio de un vestuario con jugadoras todas de casa a jugar en una selección mundial?

- La mitad del equipo es de fuera de Francia, algo a lo que no estaba habituada y a lo que yo tenía respeto. En contra de lo que puede intuirse en un vestuario así, con grandes jugadoras en las que cada una puede tener su ego, en el PSG he encontrado un grupo muy cercano, con compañeras dispuestas a ayudarte en todo momento. Meses después puedo decir que una de las claves de la buena marcha es la fuerza de este grupo.

- Su entrenador, Patrice Lair, lo ha ganado todo con el Lyon, incluidas dos Champions en 2011 y 2012. ¿Qué les ha inculcado?

- Somos un grupo físicamente muy fuerte, a los rivales les cuesta mucho hacernos gol, y en ataque nos da carta libre porque tenemos gente con mucha calidad. Podemos apostar por el juego posicional como por el directo. Tenemos varios registros, con diferentes sistemas y eso nos hace difíciles de prever. Hemos perdido cuatro partidos en Liga ante el Albi, Lyon, Marsella y Montpellier y hemos cedido dos empates ante el Guingamp y Bordeaux. Hemos acabado en la tercera plaza detrás del Lyon y el Montpellier por lo que necesitamos ganar la Champions para volver a jugar esta competición el año que viene.

- El campeón ha vuelto a ser el Olympique de Lyon, es su undécimo título de Liga consecutivo. ¿No hay forma de hincarle el diente?

- Solo ha perdido un partido en Liga, contra nosotras, así que sí se le puede ganar. Ha sumado 103 goles a favor por seis en contra. Ada Hegerberg y Eugenie Le Sommer han sido las máximas realizadoras con veinte tantos cada una.

- ¿Qué diferencias hay entre la Liga española y la francesa?

- La francesa es más competitiva, el juego es más rápido, más intenso, porque las jugadoras son más fuertes físicamente. Se puede perder un partido contra cualquiera. En España, en cambio, el aspecto táctico y técnico va un paso por delante. En Francia se está trabajando bien en el fútbol femenino. En nuestro club, por ejemplo, tenemos equipos que compiten desde los siete años.

- ¿Cuántos aficionados acuden a verles en cada partido?

- Tampoco tantos como yo podía pensar. Venía de Lezama, donde siempre teníamos mucho apoyo, y aquí en París rondamos los seiscientos espectadores en Liga. En Bilbao nuestros partidos eran el evento del fin de semana y en París es uno más de la amplia oferta que existe.

- ¿Perciben un mayor interés ahora a las puertas de la final de la Champions?

- Los resultados siempre ayudan, como en todos los sitios. Cuando las cosas van bien, muchos se suben al carro. En Champions, por ejemplo, jugamos en el Parque de los Príncipes. Es un campo ideal, bonito, cerradito. En cuartos de final ante el Bayern de Múnich hubo alrededor de doce mil personas y en la semifinal ante al Barça se rozaron las veinte mil. No hay palabras para describir lo que se siente. Por vivir días como esos fiché por el PSG.