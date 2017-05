'Anai' y Hernani buscan ascender a Tercera a la primera

Anaitasuna y Hernani se rifan mañana (17.30 horas) el título en la División de Honor Regional, que conlleva el billete de ascenso directo a Tercera. Ambos equipos juegan a domicilio en Elgoibar y Hondarribia, respectivamente. Los azkoitiarras dependen de sí mismos, porque disponen de un punto de renta. Los hernaniarras tienen el golaverage particular a favor (2-1 y 1-1), por lo que saldrían beneficiados en caso de empate a puntos. La segunda plaza conducirá a un play-off en el que el ganador deberá esperar a cuántos equipos suben de Tercera a Segunda B.

El 'Anai' afronta una situación opuesta a la de hace un año, cuando llegó a la última jornada a dos puntos del Tolosa. Necesitaban un fallo del conjunto urdiña, que curiosamente cayó en Gal pero los entrenados por Igor Quindos no pasaron del empate en Hondarribia.

Precisamente, el Hernani visita Ondartza, «nuestro campo maldito», recuerda el técnico azkoitiarra. «Pero no tenemos que fijarnos en ellos, sino centrarnos en hacer lo nuestro en Mintxeta». Allí les espera su vecino Elgoibar, que se juega la vida, pues los rojiblancos son decimoquintos, un puesto que podría conllevar el descenso en función de los arrastres de Tercera. Para tener garantizada la permanencia, necesitan ganar al líder y que pierdan Beti Gazte o Touring.

LAS OPINIONES

Igor Quindos Anaitasuna «Llevamos todo el año por delante del Hernani, con toda la presión del liderato y merecemos el ascenso» «El Elgoibar se juega no bajar y tendrá mucha tensión; nosotros vamos a disfrutar y no fallar» Alain Gerekaetxebarria Hernani «Estamos en nuestro mejor momento y con el objetivo del año cumplido; ahora dependemos de otros» «El Hondarribia no se juega nada, pero lleva nueve partidos sin caer y querrá dar un triunfo a la afición»

Esta circunstancia no preocupa a Quindos. «Nos viene hasta bien. Jugar para no bajar es muy duro y tendrán mucha tensión. ¿Nosotros? Solo pensamos en disfrutar y quitarnos la espina del año pasado». Aquella experiencia traumática «nos tiene que valer para no fallar ahora. Está en nuestra mano».

El cuadro hernaniarra, en cambio, se mide a un Hondarribia que es noveno y solo se juega acabar entre la octava y la duodécima plaza. Pero Alain Gerekaetxebarria, técnico hernaniarra, no espera ninguna relajación rival. «Están en un gran momento, con siete victorias y dos empates en las últimas nueve jornadas, y seguro que quieren acabar con un triunfo ante su afición».

Hernani recorta siete puntos

El Hernani también llega al final como un tiro, con ocho triunfos y una sola derrota en esas nueve jornadas. Una racha que ha permitido recortar siete puntos a un 'Anai' que no ha levantado el pie, con cinco triunfos, dos empates y dos derrotas. Una llegó precisamente en Hondarribia y la otra ante un Oiartzun que sorprendió en Txerloia (0-2). «Ese resultado fue injusto y nos hizo daño», apunta Quindos. «Llevamos toda la temporada por delante del Hernani, con la presión que supone el liderato, y merecemos ascender».

En Hernani no piensan igual. Su mérito fue no arrojar la toalla pese a llegar a la jornada 24 a ocho puntos del liderato, tras sumar un triunfo en seis partidos. «Empatamos con Mutriku, Real Unión, Anaitasuna, Mondra y Aretxabaleta, que están entre los siete primeros. En la primera vuelta también nos costó en esa fase, y contábamos con restar puntos y llegar con opciones al final», apunta Gerekaetxebarria.

Lamenta, sin embargo, que «el parón de Semana Santa nos cortó la buena línea de juego que llevábamos. Retomamos la Liga en Ordizia, y llegó esa única derrota. Luego hemos recuperado nuestro nivel».

Por ello, están «con ilusión», sabedores de que «dependemos de otro», pero han cumplido las expectativas de «acabar entre los seis primeros». «Gracias al buen trabajo del segundo equipo y el juvenil, está entrando mucho joven y del pueblo».

Anaitasuna y Hernani han movilizado a numerosos aficionados para sus viajes a Elgoibar y Hondarribia, con el ascenso a Tercera en juego.