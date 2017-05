No quieren que nadie les pare

La cita de mañana (12.00 horas) es crucial para el Oiar-tzun, ya que se disputa la permanencia en la máxima categoría, en la Liga Iberdrola. Se enfrenta a un duro rival, el Zaragoza CFF, pero su entrenador, Gari Argote, cree que hay posibilidades de ganar. Solo vale sumar los tres puntos y que el Albacete pierda en su visita al Betis. Esa combinación es la única que le permitiría seguir en Primera.

El técnico del Oiartzun es optimista. «El único contratiempo es que no dependemos de nosotras. Lo primero es ganar, será difícil, pero tenemos que darlo todo. Después habrá que esperar el resultado del Albacete en Sevilla».

Tras el duro varapalo, el pasado domingo, en el campo del Rayo Vallecano, donde se perdió 7-1, Argote reconoce que esta semana ha trabajado psicológicamente con sus jugadoras. «En los dos últimos partidos que hemos jugado fuera de casa hemos recibido un duro castigo, pero nos hemos puesto mirando al partido de mañana que es lo más importante en este momento. No vale el pasado. Tenemos que ir a por la victoria. Hay que ser muy intensas, agresivas y aprovechar nuestras oportunidades».

Argote vislumbra un encuentro vibrante por lo mucho que hay en juego. «Estos partidos son los que gustan jugar, lo que estás esperando todo el año y estoy convencido de que nuestras jugadoras van a responder como merece la ocasión».

Al míster se le ponen los pelos de punta con solo pensar en la afición que acudirá mañana al Karla Lekuona. «Quiero agradecerles porque cada domingo es impresionante el apoyo que hemos recibido. Sé que mañana reventará. Ojalá que todo salga bien y podamos ofrecerles otro año más en Primera. Ha sido un año duro, bonito a la vez y hemos disfrutado a tope con ellos. Se merecen seguir haciéndolo».

El Zaragoza llegará a Oiartzun en la duodécima plaza con siete victorias y ocho empates en su casillero. Su jugadora Laura Royo advierte de que no piensan en otra cosa que no sea ganar. «Nosotras vamos a jugar y a llevarnos los tres puntos. Nuestro objetivo es subir un puesto y hacer nuestro juego, no es lo mismo quedar en una posición que en otra. Será difícil ya que ellas se juegan algo mucho más importante como es la permanencia». El Zaragoza llega a este encuentro tras perder el pasado fin de semana frente al Athletic «Fue un gran partido, es cierto que en la primera parte no estuvimos a la altura, pero en la segunda mitad fuimos superiores al Athletic», recuerda.

El Albacete, sin su portera

El Albacete también se lo juega todo. Jugará en Sevilla on un ojo en Oiartzun. Una victoria es vital para las manchegas, ya que con los tres puntos estarían un año más en la Liga Iberdrola. De las cinco victorias que suman esta temporada, tan solo una se ha producido lejos de casa, concretamente, su último partido a domicilio. La nota negativa para el Albacete es la ausencia de Elena de Toro, su portera, sancionada. El Betis, debutante en la categoría esta temporada, ya tiene su plaza para el curso que viene, pero busca terminar la temporada dándole una alegría a su afición y a María Suárez, que se deja el equipo.