El Beasain se prepara para otra hazaña

La SD Beasain disputa el domingo en Loinaz (18.30 horas) ante La Hoya Lorca B el partido de ida de la primera eliminatoria del play-off de ascenso a Segunda B. En la localidad vagonera esperan que a la tercera sea la vencida, porque desde que descendieron a Tercera en 2002, en las dos ocasiones en las que han luchado por volver a la categoría de bronce se quedaron en el intento. En la 2006/07 cayeron ante el Reus y en la 2011/12 lo hicieron ante el Levante.

Los beasaindarras afrontan la eliminatoria ante los murcianos llenos de «moral, ilusión y ambición». Lograron la clasificación en el último partido, tras derrotar al Portugalete en un choque a vida o muerte en el que solo les valía la victoria. «La temporada ha sido difícil. Todo el año hemos estado rondando los puestos de play-off, pero no lográbamos alcanzarlos. Conseguirlo de la manera que lo hicimos y ante uno de los gallos de nuestro grupo nos da mucha fuerza», explica el entrenador del Beasain, Urtzi Arrondo.

Para el técnico es «una ventaja» haber superado el pasado fin de semana una situación tan comprometida. «Queremos aprovechar nuestro momento. Venimos de una semana de tensión y de dar un buen nivel. El pasado fin de semana superamos un reto y ahora sabemos que tenemos las armas y que somos capaces de superar el siguiente».

Enfrente tendrán a un La Hoya Lorca B «fuerte, muy competitivo y muy bueno». Como todos los filiales está plagado de juventud, un arma de doble filo. «Es verdad que no tienen experiencia, pero también que jugarán más sueltos porque no tienen esa carga mental, con presión. Nosotros tenemos gente con experiencia en play-off y es lo que tenemos que hacer valer».

Primero en Loinaz

Arrondo no le da mayor importancia a jugar el primer partido de la eliminatoria en Loinaz. Incluso puede ser un punto a favor para su equipo. «Teníamos asumido que iba a ser así. Esta temporada hemos logrado diez victorias fuera de casa. Hemos sumado 36 puntos a domicilio y espero que podamos dar el nivel también ahora. Por eso no me preocupa jugar la vuelta fuera».

Este tipo de eliminatorias entrañan una dificultad mayor por el desconocimiento que se tiene de los rivales. Arrondo, que esta semana se ha dedicado a recopilar informes y vídeos del equipo que dirige Jorge Pérez, cree que el pase a la siguiente ronda se decidirá en «los pequeños detalles. Todo es importante. El primer partido suele marcar el segundo y ser de tanteo entre dos equipos que no se conocen tanto. Es una incertidumbre».

¿Cuáles son esos pequeños detalles que habrá que cuidar? «Ellos tienen gente muy rápida arriba. No podemos cometer errores atrás y conceder pérdidas en nuestro campo. Debemos llevar el peso del partido, marcar el ritmo que más nos interese y no dejarles imponer el suyo».

A estas alturas de la temporada, cuando se acumulan muchos partidos y minutos de juego, la preparación durante la semana pasa más por la recuperación de los futbolistas que arrastran algún problema físico y la prevención para que el resto siga en perfectas condiciones. «Hemos bajado un poco el volumen de los entrenamientos y hemos tenido cuidado con algún jugador que no ha completado todo el trabajo. El único que no está disponible es por una rotura fibrilar».

Llamamiento a la afición

El entrenador vagonero lanza un mensaje a sus aficionados. «Que acudan a Loinaz, que entre todos será más fácil sacar el partido adelante. Ante el Portugalete la entrada fue espectacular, incluso mejor que en otros play-off. El ambiente fue sensacional desde el calentamiento, nos dio un plus muy importante y afectó al rival».

Arrondo ya sabe lo que será lo último que les dirá a sus jugadores antes de que salten al campo. «Que disfruten porque un play-off no se juega todos los años. Hay que competir y no podemos desaprovechar nuestro momento».