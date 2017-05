El Oiartzun se juega la salvación

A nadie se les escapa que el encuentro Oiartzun-Zaragoza del domingo (12.00 horas) es decisivo para el club guipuzcoano en su lucha por la permanencia en la máxima categoría. Por ello, el Oiartzun ha lanzado mensajes a sus aficionados para pedir apoyo en un momento tan importante. «Estoy convencido de que la gente va a responder. Les necesitamos en el Karla Lekuona», dijo ayer su presidente, Koldo Fernández.

El club no quiere dejar ningún cabo suelto y ha puesto entradas a tres euros: «Normalmente la cuota es de 10, pero en estos momentos el respaldo de los oiartzuarras es más importante y más necesario que nunca, por lo que hemos puesto más facilidades», subrayó el presidente.

Fernández confía en que el equipo remonte el último obstáculo de la temporada para asegurarse un año más en la máxima categoría. «No depende todo de nosotros. Las jugadoras tienen que ganar el partido y no quitaremos ojo a lo que suceda en Sevilla entre el Betis y el Albacete». La permanencia se decidirá en la última jornada entre el Oiartzun con 18 puntos y el Albacete con 20, que marca la salvación.

Gari Argote, el entrenador del Oiartzun, asegura que el equipo está mentalizado para ganar después de la derrota del domingo ante el Rayo Vallecano. «Nuestro equipo lo va a dar todo. Serán 90 minutos intensos y peleados».

La plantilla, convencida

La plantilla del Oiartzun tiene la cabeza puesta en la cita del domingo. La delantera Eguzkiñe Peña desveló que el equipo tuvo ayer «una sesión con el psicólogo para saber cómo controlar nuestras emociones». Mañana volverán a verse. «El domingo será un momento muy emocionante. Nada más pisar el Karla Lekuona los aficionados se darán cuenta de que el ambiente será increíble. No se lo tiene que perder nadie. Necesitamos el respaldo y el calor de toda la afición. Junto a ellos lo conseguiremos».

La defensa Amaia Vázquez también está convencida de que contarán con la ayuda necesaria para poder doblegar al Zaragoza, que ya no se juega nada. «En casa nos encontramos bien y el equipo está yendo a más. Lo demostramos hace quince días ante la Real. Tenemos ganas de que llegue el domingo para volver a jugar un partido difícil y para ganar, que es en lo único en lo que pensamos ahora mismo”.

También Carol González, delantera gallega del equipo guipuzcoano, cree que solo necesitan creérselo. «Y que pase lo que pase, no decir que no lo intentamos. Comienza una semana más de trabajo que cada una dará su 100% y el resto vendrá solo. No solo confío en mí, sino en todas mis compañeras, con las que he estado todo este año, y puedo decir que no solo lo vamos a intentar, sino que lo vamos a conseguir».

En Oiartzun no lo duda nadie.