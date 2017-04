El Oiartzun no puede dar la sorpresa ante Levante

Tras el parón liguero, las chicas del Oiartzun buscaban este sábado su segunda victoria a domicilio en la vigésimo quinta jornada de LaLiga Iberdrola. Pero el conjunto de Gari Argote ha perdido por 2-1 en su visita a Valencia, en el partido que les enfrentaba al Levante Femenino en El Terrer de Paiporta.

El partido comenzó con una fuerte presión de las levantinas, pero una férrea defensa del Oiartzun conseguía frenar el ímpetu local. Lo intentaba la delantera del Levante Charlyn en el minuto 11 por banda izquierda, pero su centro al área fue despejado por una excelente Oihana Aldai. Dos minutos después creaba peligro la gallega del Oiartzun Carol González, pero su disparo se fue muy alto. Seguía creando peligro el Oiartzun en el minuto 15 con un remate de Anne Mugarza que se marchó directamente fuera. En el minuto 18, otra gran jugada de la jugadora levantina Charlyn que cedía para atrás a Adriana Martín pero que de nuevo la zaguera del Oiartzun atrapaba el tiro.

Tantas veces va el cántaro a la fuente que al final se rompe, y eso fue lo que sucedió en el minuto 25 de juego, cuando Mari José Pérez marcó el primero del equipo granota tras una gran asistencia de Nago. Tanto que fue muy protestado por el equipo oiartzuarra por fuera de juego de la delantera levantina.

No obstante, el Oiartzun no se vino abajo con el gol en contra, pero sí es cierto que le costaba salir de su parcela creando ocasiones claras de peligro. Además, las locales contaron con más ocasiones, que materializaron en el minuto 37 con el segundo gol de Charlyn tras un gran contraataque del Levante. La presión local siguió hasta los minutos del descanso.

En busca del empate

Tras la reanudación, el equipo de Gari Argote tuvo que seguir trabajando con más ahínco si cabe ya que los contraataques del equipo granota no cesaban. Oihana con gran acierto detenía los disparos locales, hasta que en el minuto 60 llegó el merecido gol de la jugadora del Oiartzun Estizen Merino tras un centro-chut desde fuera del área que batía a Bermúdez por la escuadra de la portería y recortaba diferencias en el marcador. El conjunto oiartzuarra, de nuevo metido en el partido, buscaba el empate pero sus ocasiones no llegaron hasta el final que fue trepidante, con ambas escuadras volcadas arriba. Pero no llegó el tan deseado tanto del empate.

Tras el choque, el Oiartzun se mantiene en decimotercera posición con 14 puntos, y mantienen sus dos de colchón con respecto a la zona baja a espera de lo que hagan el domingo sus más directos rivales. Esta temporada, la pelea por la salvación está en un puño: el Tacuense suma once puntos y es el colista; el Espanyol, con 12, es penúltimo y el Albacete con 13 es decimocuarto y marca la salvación.

La próxima semana las jugadoras de Gari Argote tendrán un encuentro muy difícil, ya que recibirán la visita del Granadilla Egatesa de Tenerife, que el jueves ganó al Athletic de Bilbao por un contundente 4-0.