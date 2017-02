El penalti más largo de Euskadi acaba en la red

La de cosas que a uno se le tienen que pasar por la cabeza cuando sabe que tendrá que tirar un penalti y que de eso dependerá el partido. Y más si cuentas con más de dos semanas para prepararlo... Este sábado en Matigoxotegi, se lanzó la pena máxima que el Kostkas tenía pendiente desde la suspensión del encuentro de Liga Vasca Cadete entre el equipo donostiarra y el Sestao River. Y el penalti más largo de Euskadi acabó en el fondo de la red, dando los tres puntos a los de Egia justo tres semanas después de que se iniciara el partido.

El sol calentaba a las 11.30 horas cuando el árbitro, diferente al que el sábado 4 de febrero decidió suspender el encuentro tras la tangana y la invasión de campo por parte de varios espectadores, ordenó que se lanzara la pena máxima. Quedaba 1:39 por jugarse y el tiempo añadido. El Comité Disciplinario de la Federación Vasca ordenó que se jugara el tiempo restante a puerta vacía, y salvo periodistas, directivos, cuerpo técnico y jugadores, así fue. En la entrada de Matigoxotegi había presencia policial.

El jugador del Kostkas que portaba el dorsal número ocho, Aitor Agirre, tiró el penalti con fuerza, con seguridad. Habían calentado con intensidad, aunque sin realizar ningún lanzamiento. Momentos antes del disparo, tanto él como el portero rival se saludaron. Lo lanzó con potencia y pegado al poste derecho de la portería, situada también a la derecha. Había tenido tres semanas para pensar cómo ejecutarlo después de que el 4 de febrero el portero del Sestao le propinara una patada a la altura de la rodilla justo antes de chutar. Ahí fue cuando se formó la tangana. El portero fue expulsado y, posteriormente, sancionado con cuatro encuentros.

Los jugadores del Kostkas lo celebraron como merecía. Pocas veces se gana un partido de esta forma. Tras la portería había cerca de cincuenta espectadores que, a pesar de no poder acceder a la grada, vieron desde allí el lanzamiento.

Pero se tenía que seguir jugando. El equipo vizcaíno estaba con nueve y el Kostkas, en cambio, con los once. «Se pueden hacer cambios con respecto al momento en el que acabó el partido. Los que no pueden jugar son los que fueron sustituidos», comentaban entre Andoni Gutiérrez y Javier Goñi, ambos directivos del club donostiarra.

No hubo más que pelotazos arriba. Fue lo poco que se vio en los pocos minutos que se jugaron. El Kostkas se llevó los tres puntos (2-1) tres semanas después. El árbitro, que antes del lanzamiento del penalti advirtió a los jugadores para que no se metieran en el área, pitó el final y todos los jugadores se dieron la mano. Los jóvenes del Kostkas, obviamente, estaban contentos; los vizcaínos, en cambio, no. Pero parecía que el ambiente ya no estaba tan caliente como hace tres semanas.

«¿Qué haces, payaso?»

Aunque, de pronto, mientras los futbolistas del Sestao enfilaban el camino hacia los vestuarios, los fotógrafos que estaban cubriendo el encuentro tuvieron que ver cómo acaban siendo insultados por los verdinegros. «¿Qué haces, payaso? ¡Hijo de puta!», le dijo uno a un fotógrafo que se encontraba a unos veinte metros de distancia. Los directivos del Kostkas no daban crédito. «Es una pena que en el fútbol pasen estas cosas. Hay algunos jugadores que en vez de aquí tendrían que estar en la biblioteca», explicaba uno. «Lo de peor de todo es que, al hilo del jugador del Real Unión que ha denunciado insultos racistas, lo vemos a veces en estas categorías. Jugadores que llaman ‘negro de mierda’ a rivales. Y hay ocasiones en las que el árbitro lo refleja en el acta y no pasa nada después», apuntaba indignado. «Y los padres que van contra el árbitro porque le pitan una falta...».

Desde luego, en el deporte y más incluso en categorías inferiores, lo que debe reinar es el juego limpio, la deportividad entre deportistas. En ningún caso los insultos, ni entre jugadores, ni a los árbitros... Ni mucho menos de los padres que acuden a los campos.