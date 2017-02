El Ordizia remonta dos veces para ganar al Calceatense

El Ordizia femenino de Segunda toma aire tras la victoria lograda en su feudo ante el Calceatense (3-2) en un encuentro muy emocionante ante un rival que se mete en la zona baja.

La primera parte fue de las riojanas que dispusieron de las mejores ocasiones. El conjunto de Iñaki Heras y Emilio Ortiz intentó contrarrestar este dominio, estuvieron algo desordenadas en el campo de lo que suele ser habitual. Con todo, lograron mantener la portería a cero hasta el último minuto, donde un mal pase hizo que robaran el balón y marcaran el 0-1. La segunda parte fue otra cosa. El Ordizia salió con más movilidad y más ideas. En el minuto 29 logró el empate por medio de Miriam Arana. El Calceatense no se rindió y logró volver a ponerse en ventaja (1-2, m. 33). Entonces las locales se pusieron el buzo de faena hasta lograr la igualada (2-2, m. 36), gracias a un bonito gol de Ainara Balerdi por toda la escuadra. Desde ese momento el monólogo fue guipuzcoano. En el minuto 39 Miriam Arana logró el tanto de la victoria (3-2).

En Segunda B masculina todos fueron derrotados. El Inter D4 Reformar tuteó en su cancha de Mons al potente líder Colo Colo (4-6), que tuvo que emplearse a fondo para ganar. De salida, en una jugada de estrategia, tras un saque de banda, los visitante (m. 6) se adelantaron. El Inter, muy guerrero, se adueñó y sometió a su rival. Primero fue Ibai Aristi (m. 10) el que empató, y tres minutos después, Aitor Maté, en una perfecta contra. Con ventaja se llegó al descanso.

Pero en el minuto 25, en una jugada muy elaborada y materializada por el goleador Muniesa (autor de un hat trick) volvió a poner en ventaja al Colo Colo (2-3). Guillen Gorrotxategi, con una bonita vaselina (m. 30) logró el empate (3-3) y engrasó la máquina local que bien pudo adelantarse en dos claras acciones de peligro erradas. El que no perdonó fue Muniesa que, en una contra, puso el 3-4 (m. 35). Los locales tenían todavía pólvora y en el 36, Ángel Antúnez consiguió el 4-4, de tiro certero al saque de una falta. Al final, el líder necesitó de experiencia para cerrar el partido con un tanto de Raúl Izquierdo (4-5, m. 37) y otro de Muniesa (4-6, m. 39) cuando los locales jugaban con portero-jugador.

El Concepto Egile no pudo en Elgoibar con un Segorbe más efectivo (3-4). Los locales encajaron un 0-3 en los primeros nueve minutos. El primer gol llegó tras un balón dividido que Ritxard no consiguió desviar. El segundo en un córner en el que Guti no ajustó su marca permitiendo un pase franco en el mismo vértice del área. El tercer gol, en una jugada donde se percibió la ansiedad que el 0-2 generó en los locales. Una acción múltiple defensiva donde ningún jugador fue capaz de ajustar en un córner.

La solución del técnico local fue poner portero-jugador (m. 10) y en la primera jugada marcaron el 1-3. Parecía que el equipo local podría engancharse en el partido. Sin embargo en una buena contra los de Segorbe, de nuevo, marcaron el 1-4. Los guipuzcoanos, con portero-jugador, volvieron a recortar distancias hasta empatar a cuatro.

En la segunda parte se igualaron las fuerzas. En el 35, en un córner, tras un palo, los visitantes marcaron el 4-5. El Concepto Egile, obligado a arriesgar, puso en cancha portero-jugador, y a punto estuvo de la igualada con dos palos, dos ocasiones con disparo y un balón sobre la bocina que sin portero y en la línea Marcos no logró empujar a las redes.

El Lauburu Ibarra fue goleado en Guadalajara (4-0) en un encuentro que mereció mejor suerte. El partido comenzó con un Lauburu que plantó su defensa en media pista. Sin embargo llegó el 1-0 (Carlos, m. 11) tras una pérdida en media pista, y batir a Peña en su salida. El joven portero ibartarra debutaba esta temporada, completando una buena actuación. En un saque de banda bien ejecutado, el Guadalajara estableció el 2-0 (Álvaro, m. 16). Este tanto sí que hizo mella. Dos minutos después llegó el 3-0, de David. Los de Diestro lo intentaron en el segundo tiempo pero no tuvieron tino y encajaron un nuevo tanto, el cuarto, en el minuto 37.