Importantes victorias del Inter D4 Reformas y del Concepto Egile

Jornada agridulce para el fútbol sala guipuzcoano en sus categorías estatales. Todos los equipos compitieron a gran altura, pero la victoria solo sonrió al conjunto donostiarra del Inter D4 Reformas y al Concepto Egile de Elgoibar, dentro del grupo I de Segunda B.

Los primeros lograron su segunda victoria de la temporada (3-2) en el polideportivo de Mons ante el Graccurris de Alfaro en un choque jugado de poder a poder que se definió a falta de dos minutos para su conclusión.

Los elgoibartarras volvieron de la capital navarra con una valiosa victoria (3-5) ante el San Juan. En una buena primera parte el equipo elgoibarrés encarriló el partido en Iruñea frente a un combativo conjunto pamplonés. En esta misma categoría, el Lauburu Ibarra, que presentó muchas bajas, tuteó en su cancha de Belabieta al último campeón liguero, pero perdió por la mínima (1-2).

Finalmente, las chicas del Ordizia se vinieron de vacío de Zaragoza donde perdieron (5-1) ante el líder Intersala Promises, en un encuentro que merecieron más las guipuzcoanas, ya que perdonaron infinidad de ocasiones de gol. Suele pasar que el que perdona, lo termina pagando y así fue ya que las locales sentenciaron el marcador en las postrimerías del partido.

Denuncia del Debabarrena

El CD Debabarrena Concepto Egile podría verse abocado a retirarse de la competición antes de la conclusión de la presente campaña debido a razones económicas, informa Aitor Zabala. Así lo manifiesta la directiva del club en un escrito en el que critican la política de subvenciones de la Fundación Kirolgi, responsabilizándole de la situación de su primer equipo. En concreto, denuncian la falta de información y que, a estas alturas de la temporada, solo uno de los tres clubes guipuzcoanos que militan en la 2ª División B haya cobrado esta ayuda.

El Debabarrena asegura que teme que este año toda la subvención irá destinada un equipo, a diferencia de otras temporadas, en las que la aportación de Kirolgi se repartía entre todos los clubes. Según los gestores del club, Kirolgi no ha respondido a sus requerimientos de información.

«En todo este periodo de tiempo no ha habido ningún cambio de normas, no se nos ha comunicado ningún cambio de bases para esas ayudas y no se ha respondido a los escritos que hemos enviado recabando información. Si alguien hubiera querido cambiar las normas o variar el sistema, tenía la obligación de haberlo indicado. En ese caso, podríamos estar o no de acuerdo, pero tendríamos algo a qué atenernos. Si se confirma que no vamos a recibir esta ayuda, es posible que nuestro club tenga que poner fin a su andadura retirándose de la competición».