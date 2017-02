Calhanoglu no jugará ante el Atlético

Hakan Calhanoglu, mediapunta turco del Bayer Leverkusen, no podrá disputar la eliminatoria de octavos de final de la Liga de Campeones ante el Atlético de Madrid debido a la sanción que le ha impuesto la FIFA y que ha confirmado este jueves el TAS. No podrá jugar ningún partido en los próximos cuatro meses.

Esta se remonta a 2011, cuando Calhanoglu militaba en el Karlsruhe y, siendo menor de edad, firmó un acuerdo de traspaso con el Trabzonspor. Finalmente, el jugador renovó su contrato con el conjunto alemán y fichó por el Hamburgo. La FIFA en primera instancia y posteriormente el TAS han decidido que el movimiento supone un incumplimiento de contrato del futbolista con el club turco.

Calhanoglu fichó años más tarde, en 2014, por el Bayer Leverkusen, club en el que compite actualmente y en el que no ha sentado bien la sanción. «Lamentamos esta decisión, que es completamente incomprensible para nosotros. Es un duro golpe para Hakan pero también para nosotros. Estamos siendo fuertemente castigados, aunque el Bayer Leverkusen no tuvo nada que ver con los sucesos de 2011. Ahora estamos perdiendo un jugador muy importante en una fase crucial de la temporada», confesó Rudi Völler, director deportivo del club. Su presidente, Michael Schade, también se mostró criticó: «Además del jugador, también afecta al club que no jugó ningún papel en los hechos de la época. Lamentablemente no nos queda otra alternativa que aceptar la decisión».

El Atlético ya sufrió en sus carnes el talento de Calhanoglu hace dos temporadas, cuando en 2015 el Bayer Leverkusen ya se enfrentó al club rojiblanco en octavos de final de la Champions. En el partido de ida, que acabó 1-0 a favor del equipo teutón, el mediapunta anotó el gol decisivo; aunque en la tanda de penaltis definitiva un error suyo allanó el camino del Atlético.