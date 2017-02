Mark González, donde dije digo digo Diego

El fútbol es algo tan voluble que en ocasiones la realidad supera la ficción. Eso es lo que le ha sucedido a nuestro protagonista, el exrealista Mark González, que colaboró en la campaña 05/06 a que la Real no perdiese la categoría. Lo haría un año después.

El caso es que, a sus 32 años, Colo Colo, uno de los grandes de Chile y club del que salió Claudio Bravo, le ha presentado recientemente como uno de sus fichajes para la temporada 2017, en la que debe afrontar en el primer semestre la Copa Libertadores de América y el Torneo de Clausura.

El veloz atacante zurdo, identificado históricamente con Universidad Católica, es una de las caras nuevas de la escuadra de Pablo Guede. Llega para suplir la partida de Martín Rodríguez, quien fue vendido al Cruz Azul de México tras un gran cierre de año.

El exjugador blanquiazul, como manda la tradición, expresó sus mejores deseos al ser presentado. «Estoy contento por venir, es un desafío más en mi carrera. Tengo ansias de comenzar. Sé lo que es llegar a un equipo grande en Chile. Espero que sea un gran año personal y grupal y esperamos cumplir los grandes desafíos», sentenció el jugador en su primera conferencia de prensa.

Mark González también aprovechó la oportunidad para explicar los motivos que desencadenaron su salida del Sport Recife, equipo brasileño en el que no alcanzó continuidad que esperaba. «Mi salida del club no fue por lesión, pero no puedo hablar en detalle lo que realmente fue por el contrato. Sólo fue por un tema de adaptación futbolística. Estoy bien, sigo entrenando, estuve con la selección y me mantuve físicamente».

González, con la camiseta del Colo Colo. / GOAL.COM

Para terminar, y como también es costumbre, lanzó un mensaje a los aficionados albos. «Puede decir y asegurar que siempre doy el cien por cien allá donde estoy, soy muy profesional en lo que hago. Siempre voy a dar lo mejor y todo por el bien del equipo».

Nunca jugaré en Colo Colo

Hasta aquí una historia más de esas tantas que se dan en el fútbol cuando un club ficha a un nuevo jugador. Pero el caso es que hace cuatro años afirmó en una entrevista a una cadena de televisión que nunca jugaría en Colo Colo. «Si algún día vuelvo a Chile, por lógica debería ser en la Católica, pero nunca se sabe lo que puede pasar el día de mañana. Yo nunca cierro las puestas a nadie». Cuando el periodista le consultó si jugaría en Universidad de Chile, se descolgó diciendo que «en Colo Colo no, eso es seguro. Lo demás, obviamente, se tendría que estudiar».

El caso es que en su debut con Colo Colo, en el amistoso ante Atlético Cerro de Uruguay, se estrenó como goleador con su nueva camiseta nada más saltar al campo. A pesar de que su afición le recibió con una pitada más que sonora los silbidos se transformaron en aplausos poco después, cuando marcó el 1-0 de impecable cabezazo. En el fútbol no hay amores imposibles.