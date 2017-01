El Concepto Egile golea en el derbi ante el Inter D4

El Concepto Egile se adjudicó por goleada (6-1) el derbi guipuzcoano de Segunda B estatal contra los donostiarras del Inter D4 Reformas, disputado ayer en el recinto de I.M.H. de Elgoibar. El resultado fue demasiado abultado para los méritos de ambos.

Ambos equipos afrontaron con bajas el partido, en el que el Concepto Egile recuperó el olfato goleador. Con juego fluido, buena presión y acertadas acciones de balón parado, el cuadro de Jota Arregi trató de abrir el marcador. En una buena jugada, Asier halló hueco en la frontal del área visitante y de fuerte disparo adelantó a los locales (m. 5). Pasados los 10 minutos Gabi de disparo cruzado aumentó distancias.

Poco a poco los de Mario Ballesteros fueron entrando en juego y para el ecuador del primer periodo pasaron a dominar. Así, Xabi Apalategi en una pared con Álvaro Benavides acortó distancias (2-1, m. 13).

De ahí hasta el descanso, los de Ballesteros dispusieron de las mejores ocasiones. A falta de 4 minutos, los locales entraban en el bonus de faltas y los visitantes después contarían con cuatro oportunidades, incluida una contra errando un doble penalti (Alfonso Carro, m. 18).

En la segunda parte, el equipo de Arregi apretó con algo de suerte. Así, un gol en propia meta de Moha Taud (3-1, m. 25), un tiro de Oier (4-1, m. 27), una contra que culminó Marcos (5-1, m. 37) y Gabi de doble penalti (6-1, m. 39) cerraron el duelo.

En la misma categoría, el Lauburu Ibarra se vino de vacío de Tafalla al perder (3-2) con el Tafatrans Vulvanizados Ruiz en el pabellón Miguel Indurain. Ioritz y Javi Saldise adelantaron 0-2 al equipo de Ibarra en la segunda parte (m. 25). Pero en un contragolpe encajó el 1-2, y a falta de cuatro minutos recibió el empate de lanzamiento de falta. Otro contraataque dio el tercer tanto a los navarros a falta de un minuto. El Lauburu aún estuvo cerca del empate, pero se topó con el poste.

El Ordizia de Segunda femenina estatal no disputó jornada, ya que la selección de Euskadi sub 21 jugó en Portugalete la fase previa del Campeonato de España de selecciones territoriales. El combinado vasco perdió (1-2) contra Castilla-La Mancha y (1-4) contra Valencia y no disputará la fase final.