Manix Mandiola: «El Tudelano ha fichado a un escocés que paga por entrenar, así que imagina»

58 años. Armero de pro. Con peña propia. Su trayectoria en los banquillos es de libro. Uno de sus mayores éxitos fue el ascenso a Segunda con el Eibar. Es un personaje especial, para mí entrañable, que siempre te inunda de titulares. Espontáneo, directo, dice lo que piensa. Sigue llamando al pan, pan... y al vino, vino y se está convirtiendo en el entrenador milagro de Segunda B. Hace dos temporadas y media cogió al Tudelano hundido en la clasificación y lo salvó con holgura -además la temporada pasada le metió en el play off de ascenso-. Pero esta temporada ha iniciado el más difícil todavía: cogió al Burgos con ¡¡¡un punto!!! en la octava jornada y espera salvarlo -ahora mismo tiene a seis equipos por detrás-.

- ¿Cómo se le ocurre aterrizar en Burgos cuando tenía solo un punto?, casi casi desahuciado...

- Porque los equipos que tienen muchos puntos no necesitan recambio (se ríe)... Estuve a punto de venir a Burgos en verano, pero no llegamos a un acuerdo. Tres meses después me llamaron y aquí estoy.

- El mundo del fútbol está como está para los entrenadores. No puedes elegir. Si hace diez años me hubieran dicho que iba a entrenar al Tudelano hubiera sonreído, pero estuve dos años y medio en Tudela y encantado.

- Es que hay cientos de entrenadores y pocos equipos...

- Hay poca demanda y demasiada oferta. Algunos ponen dinero para entrenar. Mira lo que ha pasado en Tudela.

- Es verdad. Me dice porque ha fichado a un entrenador escocés que paga por entrenar...

- Sí, sí, por eso. 50.000 euros por lo que resta de temporada y 100.000 euros por la próxima, así que imagina cómo se está poniendo el tema.

- Cuando salvaron al Tudelano se fue con el exarmero Arriola como segundo y hombre de confianza. ¿También a Burgos?

- Arriola no ha podido venir esta vez por temas de trabajo.

- Sus inicios en Burgos fueron duros, imagino.

- El primer mes fue muy duro. Teníamos un punto y no conocía apenas el equipo. Me prometieron refuerzos y lo siguen intentando, pero no hay manera de traer gente al Burgos. El último ejemplo es el de Jagoba Behobide (exjugador del Sanse, del Real Unión y del Alavés) . Le pretendíamos pero se ha ido al Racing de Santander.

- ¿Espera que se salve el Burgos?

- Sí, sí. Teníamos un punto cuando llegué y ahora tenemos a seis equipos por detrás.

- ¿Tiene jugadores guipuzcoanos?

- No, no tengo guipuzcoanos.

- Usted jugó en el Burgos de delantero centro creo que en 1983. ¿Qué recuerdos tiene?

- El Burgos estaba en Segunda y fuimos cuatro del Sanse: Elola, Iraola, Bautista y yo. La experiencia fue horrible ya que el equipo desapareció. Esta vez he vuelto a Burgos en una situación casi desesperada, pero como entrenador, y a ver si logro resarcirme de aquella mala experiencia como jugador.

- Acláreme una cosa. Si no estoy mal informado, Gonzalo Antón, el que fuera presidente del Alavés está ahora en la directiva del Burgos.

- Lleva la gestión económica y deportiva.

- Pasemos página. Hábleme de la Real y del jugador eibarrés, Oyarzabal, al que conoce bien y es de la cuadrilla de su hijo.

- De la Real la tabla lo dice todo: terminar con 35 puntos la primera vuelta es para quitarse el sombrero. En cuanto a Oyarzabal, a quien conocía de juveniles, me sorprendió cómo adelantó a todo el mundo en la Real, cómo se plantó en el primer equipo y cómo se ha consolidado. Lo hace todo bien. Para mí es uno de los tres jugadores más importantes del equipo. No hay que explicarle nada. Entiende el juego.

- ¿Y qué me dice de su amigo Mendilibar y del Eibar?

- Mendi es garantía de éxito. Con Mendi, el trabajo, el atrevimiento, el orden y los resultados están garantizados. 26 puntos en la primera vuelta. Casi nada.