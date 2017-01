Tévez, el nuevo rey de China, levanta pasiones en Shanghái

El ídolo argentino Carlos Tévez fue recibido este jueves por cientos de aficionados en el aeropuerto de Shanghái, la ciudad de su nuevo club, el Shenhua, que le ha convertido en el futbolista mejor pagado del mundo. Tévez, de 32 años, llegó sonriente al aeropuerto internacional de Shanghái rodeado de policías que le ayudaron a abrirse paso ante una multitud que gritaba «¡Carlos! ¡Carlos!».

Los aficionados, muchos de ellos vestidos con los colores del Shenhua y algunos con la camiseta de la albiceleste, recibieron al jugador con grandes fotografías y banderas de Argentina. Tévez recibió un ramo de flores y una bufanda roja y azul de su nuevo club.

El antiguo delantero de Manchester City, Juventus y Boca Juniors, entre otros clubes, no hizo declaraciones a su llegada a la ciudad china. «Espero que Tévez pueda llevar al Shenhua a la gloria. No espero que ganemos la Liga de Campeones de Asia, pero sí llegar al menos a los cuartos de final», señaló entusiasmado Yan Xiang, uno de los hinchas que acudió al aeropuerto.

Tévez, que cumplirá 33 años el 5 de febrero, percibirá una cifra cercana a los 38 millones de euros (40 millones de dólares) por temporada en cada una de las dos que firmó con el club chino, lo que convertirá al internacional argentino en el jugador con mayor sueldo del mundo, por delante de Cristiano Ronaldo y de su compatriota Lionel Messi, considerados los mejores futbolistas del planeta.

El traspaso de Tévez de Boca Juniors al Shenhua se realizó a cambio de 10 millones de dólares, según informaron fuentes cercanas al jugador a la agencia AFP. El fichaje del delantero se une al de otros importantes jugadores latinoamericanos, atraídos por las grandes sumas de dinero que ofrecen los clubes chinos.

Falcao, a las puertas

Hace unas semanas el Shanghai SIPG, que entrena el extécnico del Tottenham Hotspur André Villas-Boas, fichó por unos 73 millones de dólares, según la prensa, al centrocampista brasileño del Chelsea Oscar, de 25 años. Tras el fichaje de Tévez la administración general del deporte chino anunció que quiere frenar las «inversiones irracionales» de los equipos y «limitarlas de manera razonable».

La Federación China de Fútbol anunció esta semana que cada club de la Super League sólo podrá alinear a tres jugadores extranjeros, en lugar de cuatro, límite existente hasta ahora. Este anuncio habría abortado la salida del goleador colombiano Radamel Falcao, en las filas del Mónaco, al Tianjin Quanjian, según anunció recientemente el presidente del club, Shu Yuhui.

La tendencia de los fichajes millonarios empezó a darse en el mercado de enero de 2016, cuando la Super League China (CSL) había adelantado a la Premier League inglesa con una suma récord de 331 millones de euros por el fichaje de 163 jugadores, según el portal Transfermarkt. Además de Tévez y Oscar otros jugadores de renombre de la competición son el argentino Ezequiel Lavezzi (ex PSG, ahora en el Hebei Fortune), el brasileño Hulk (ex Zenit, en el Shanghai SIPG), su compatriota Ramires (ex Chelsea, en el Jiangsu Suning) o el italiano Graziano Pellè (ex Southampton, en el Shandong Luneng).