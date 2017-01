Xabi Alonso: La prensa alemana afirma que no renovará con el Bayern

Xabi Alonso deja el Bayern de Múnich. Una información publicada por el diario SportBild afirma que el centrocampista tolosarra abandonará el club alemán al final de esta temporada, cuando acabe su contrato la entidad bávara.

Según esa publicación, al término de la concentración de invierno del Bayern Xabi Alonso habló con los directivos del club y les comunicó que no renovaría su contrato.

El Bayern había planteado una renovación por un año más, siguiendo el modelo que ha aplicado con Arjen Roben y Franck Ribery.

'SportBild' sostiene que el Bayern registró la decisión del jugador pero le dejó las puertas abiertas para una renovación en caso de que cambie de opinión. El entrenador, Carlo Ancelotti, era partidario de una renovación de Xabi Alonso, según la publicación.

Precisamente Alonso participó anoche en el programa 'Minuto noventa y tantos' de Teledonosti. Entre otros temas fue preguntado por su futuro y por la posibilidad de volver a la Real Sociedad de algún modo . «El tiempo lo dirá. Ahora mismo me preguntan mucho por mi futuro pero no lo tengo muy claro», dijo Xabi Alonso. Dejó así en el aire su vuelta a casa. «He estado en muchos sitios, pero la Real es mi casa. Allá por donde he pasado, siempre he dejado las puertas abiertas o el poder volver a tener cualquier puesto. Todavía es pronto para hablar de estas cosas. Ojalá podamos encontrarnos. Ya veremos».

Si Xabi Alonso decidiera terminar su carrera lo haría con 18 años de numerosos títulos, entre ellos dos Ligas de Campeones -una con el Liverpool y otra con el Real Madrid- y una Eurocopa y un campeonato del mundo con España.

Con el Bayern, Xabi Alonso ha ganado la Bundesliga en 2015 y 2016 y la Copa de Alemania en 2016.