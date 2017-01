Messi golea al sentido común

Tendría que ser el día más tranquilo del Barça en lo que se lleva de este tenso 2017. El equipo de Luis Enrique se clasificó para los cuartos de final de la Copa del Rey remontando un 2-1 al Athletic gracias a un partido más serio que espectacular que acabó 3-1. Y volvieron a marcar el mismo día Luis Suárez, Neymar y Messi, el mejor aval posible para lo que viene. Aunque hubo un gol mal anulado al uruguayo por fuera de juego inexistente del brasileño, da la sensación de que a Piqué ya le han obligado de forma institucional a contenerse en su declaraciones contra los árbitros. Y así todo debería llevar un curso deportivo normal. Pero eso en el Barça es imposible, porque siempre hay alguien que lo enturbia todo con una frase de más.

En este caso fue Òscar Grau, recientemente nombrado director general ejecutivo del FC Barcelona y exjugador histórico de la sección de balonmano, quien en una conferencia explicó que «la renovación de Messi hay que afrontarla con la cabeza fría y sentido común porque el Barça no puede pasar de un 70% del presupuesto en masa salarial y, por tanto, tenemos que cuadrarlo». Fue la coletilla final a una respuesta en la que dejó claro que el club haría todo lo posible, que quiere que Leo Messi se retire en el Camp Nou y una serie de alabanzas y compromisos que estropeó con su mensaje final.

Messi, que acaba contrato en 2018, se está tomando con calma su renovación y normalmente vive ajeno a los comentarios internos y externos, pero en 2013 ya se arrancó para afear las palabras del entonces vicepresidente económico, Javier Faus, quien dijo que «desde el punto de vista más escéptico y frío, a un señor que ya se le renovó el contrato el año pasado, pues no sé por qué se le tiene que renovar otra vez este año». El futbolista le replicó con contundencia: «El señor Faus es una persona que no sabe nada de fútbol, y quiere manejar el Barcelona como si fuera una empresa, y no lo es. El Barcelona es uno de los equipos más grandes del mundo y merece ser representado por los mejores dirigentes también». Aquel discurso también vale ahora, especialmente porque Grau habló así en presencia del presidente, Josep Maria Bartomeu, que le hizo de ‘telonero’ en el acto.

Eso sucedió antes de su tercer gol de falta directa en siete días y de una frase de Luis Suárez que confirmó que el vestuario estaba al corriente de las palabras de Grau: «A Messi hay que renovarle, no tener sentido común». Y es que si para Grau el Barça también es una empresa, sin Messi su club tendría mucho menos valor.