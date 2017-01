El peor registro de Euskal Selekzioa

Los alrededor de 15.000 espectadores que estuvieron el viernes en San Mamés para el partido de Euskal Selekzioa sumaron el peor registro que se recuerda para un duelo de la tricolor. En 2014, frente a Catalunya, San Mamés registró 45.000 espectadores. Contra Perú, en 2013, hubo 25.000 asistentes. Y en 2012, en Anoeta, presenciaron el encuentro 26.000. Por ejemplo, el desaparecido campo bilbaíno se llenó en 2010 en el duelo que enfrentó al combinado vasco con Venezuela y acabó con una victoria de 3-1 para los locales. Uno de los partidos con menos presencia de público fue el que se desarrolló en mayo de 2006 en Bilbao ante la Gales de Giggs: se concentraron 20.000 personas.

Así las cosas, la Federación Vasca de Fútbol ha preferido guardar silencio sobre lo sucedido. La entidad presidida por Luis María Elustondo no ha querido valorar el encuentro, en el que Euskal Selekzioa se impuso con facilidad a Túnez, ni tampoco el escaso público que hubo en San Mamés.

Mientras tanto, pocas horas después del amistoso, EH Bildu calificó de «lamentable» lo sucedido en San Mamés y habló de «poco más de 10.000 personas» en el estadio bilbaíno. «Lo veníamos anunciando y mucha gente nos lo había comentado. El modelo de partido navideño convertido en fiesta de carácter folclórico con mero afán recaudatorio está agotado», se lamentó Rebeka Ubera, parlamentaria vasca y responsable de política deportiva de la formación abertzale.

En su opinión, «ha llegado la hora de avanzar hacia la oficialidad. De no hacerlo, la afición de Euskal Selekzioa no se siente partícipe ni se anima a presenciar espectáculos deportivo que no le atraen ni le invocan a reivindicar algo que ya ha hecho en infinidad de ocasiones sin ver reacciones positivas por parte de los responsables políticos y de la Federación Vasca de Fútbol». De este modo, solicitó Ubera «autocrítica», a ambos estamentos. Y dijo que también lo hará EH Bildu.