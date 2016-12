Un 'hacker' llena de tuits de contenido sexual la cuenta de Nasri

El mediapunta francés Samir Nasri se ha visto obligado hoy a pedir disculpas a sus seguidores en las redes sociales después de que un 'hacker' pirateara su cuenta de Twitter y publicara en ella mensajes de contenido sexual.

Todo comenzó después de un viaje a Los Ángeles en el que el jugador del Sevilla acudió a una clínica para hacerse un tratamiento. La cuenta de ese establecimiento, DripDoctors, publicó anoche que se le facilitó una enfermera a domicilio que le administró vitaminas para "mantenerle hidratado y en buena salud durante toda su larga temporada con el Sevilla", y acompañó el mensaje de una foto de Nasri con la encargada. "También me proporcionasteis un servicio sexual completo justo después. Así que chicos, aseguraos de pedir este servicio. Esa puta viene y folla la misma noche", se leyó en la cuenta del jugador después.

We provided @SamNasri19 a concierge Immunity IV Drip to keep him hydrated & in top health during his busy soccer season with @SevillaFC