«No eres entrenador hasta que te echan de un equipo»

Los presupuestos de los clubes de la Liga oscilan entre los 42 millones de euros de los más modestos y los casi 700 de los más poderosos. Es evidente que el fútbol profesional hace tiempo que dejó de ser solo un deporte para convertirse en un gran conglomerado empresarial. La buena marcha de estos proyectos depende en parte de lo que un grupo de futbolistas y técnicos sean capaces de hacer a lo largo de una temporada sobre un terreno de juego.

La Real y el Eibar pasan por una época de bonanza, tanto en el aspecto económico como en el deportivo, y sus respectivos entrenadores, Eusebio Sacristán, y José Luis Mendilibar, participaron ayer en en el II Afterwork Gipuzkoa, organizado por la APD y el Credit Agricole Indosuez, celebrado en el Aquarium. El tema elegido era 'Empresa y deporte: aliados en el terreno de juego'.

El distendido coloquio entre los dos técnicos estuvo moderado por el exjugador y directivo de la Real Sociedad, Iñaki Alaba, que desgranó las trayectorias de los dos invitados, tanto en su época de jugadores como de entrenadores.

Para Eusebio el salto a los banquillos fue un proceso natural: «Mientras jugué al fútbol disfruté de mi pasión. Al finalizar mi etapa de jugador busqué algo en lo que poder seguir disfrutando de esa pasión. Pronto me di cuenta de que ser entrenador no es solo tener una idea y ponerla en práctica, también ser un líder, convencer a los jugadores de una idea, de una línea de trabajo, gestionar el vestuario y prepararse para algo para lo que hasta entonces no era necesario».

El fútbol ha evolucionado y ahora los entrenadores cuentan con un extenso grupo de ayudantes. Para Mendilibar es importante definir el rol de cada uno de esos técnicos. «Se dice que cuatro ojos ven más que dos, pero a veces te confunden. Deben ser consecuentes con tu estilo y línea de trabajo, hablar cuando lo tienen que hacer y callar cuando deben guardar silencio. Me gusta que todos sean cercanos y puedan participar».

A la hora de trabajar, los dos técnicos tienen como referencia a entrenadores de su época como futbolistas. Eusebio, a Vicente Cantatore, que trabajaba mucho el «refuerzo positivo. Continuamente reconocía nuestras virtudes y valoraba el trabajo. Nos tenía enchufados». Cruyff fue «vital» a nivel futbolístico. «Nos enseñó a ver el fútbol de otra manera». Durante cinco temporadas fue ayudante de Rijkaard, con el que aprendió a trabajar en equipo: «Él era el líder. Nos daba responsabilidad y confianza en nuestras áreas. Nos hacía sentir importantes y el rendimiento mejoraba».

El primer referente de Mendilibar fue el irundarra Jabo Irureta y del fútbol actual confesó que le llama la atención Jurgen Klopp , el entrenador del Liverpool: «Me gusta el estilo de juego que propone y como participa él desde el banquillo».

Los entrenadores muchas veces tienen que gestionar una plantilla de 25 jugadores pero sólo juegan once, lo que genera momentos de tensión. «Dicen que hay que tratar a todos por igual, pero es imposible. Son personas diferentes. Lo que hay que tratar es de ser justo, no prometer nada que luego no puedes cumplir», aseguró Mendilibar.

Las victorias tienen muchos padres y las derrotas son huérfanas. ¿Qué porcentaje de culpa tienen los entrenadores en los éxitos? «Mucha, pero no eres entrenador hasta que te despiden de un equipo», finalizó Mendilibar.