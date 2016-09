«No es director de orquesta, pero mi hermano se siente muy a gusto con Sampaoli»

De Tolosa. 56 años. Hermano de Juanma Lillo y con un currículum envidiable. Fue velocista (corría los 60 metros en poco más de siete segundos). Entrenador nacional de atletismo; licenciado en INEF; fue preparador físico del Eibar ocho temporadas; del Real Unión..., y formó parte del equipo de Benítez y Pako Aiestaran en el Liverpool. Ahora prepara a los mejores manistas, incluido el txapeldun Irribarria y entrena al Tolosa, a quien ascendió a Tercera la pasada temporada. El sábado no pudo acudir a Ipurua como le hubiera gustado, ya que el Tolosa jugaba una hora antes de que el Eibar se midiera al Sevilla de Sampaoli y de su hermano Juanma Lillo, pero vio el segundo tiempo por la tele.

Eibar 1 - Sevilla 1. ¿Qué me dice?

Que el empate del Eibar tiene muchísimo mérito. Que jugaron de forma atrevida, valiente y, ojo, con buen manejo de balón. Que el equipo conserva el espíritu indomable de siempre. Que pese a jugar con diez los jugadores se dejaron el alma contra todo un Sevilla. Insisto: tiene mucho mérito lo que hicieron.

«El empate que consiguió el Eibar contra el Sevilla tiene muchísimo mérito»

«¿El Tolosa? Me da pena no haber empezado antes como primer entrenador»

Usted fue preparador físico del Eibar. ¡Quién le iba a decir que algún día subiría a Primera!

Entré con Kopi Lacasa y Josetxo Mendiluce. También estuve con Xepe Gallastegi, con Ormaetxea. Y con Perico Alonso también estuvimos a punto de subir; se nos fue el ascenso en la última jornada. Si te soy sincero no imaginaba nunca al Eibar en Primera pero sí que lo deseaba siempre. El alegrón que me llevé cuando subieron fue tremendo.

Una curiosidad, ¿cómo se conocen su hermano Juanma y Sampaoli?

Jorge Sampaoli quiere aplicar conceptos de juego posicional con la selección chilena, a la que entrena, y se pone en contacto con Pep Guardiola. Pep le dice que vaya a la fuente y contacta con Juanma. En principio mi hermano se va a Chile pero no para la selección A sino para trabajar con la Federación y trasladar las ideas a los equipos inferiores, pero el propio Sampaoli le dice que si quiere ser colaborador suyo y Juanma acepta, encantado. Congenian en el plano profesional y a partir de ahí empiezan a trabajar. Sampaoli gana la Copa América, pero tiene algunas diferencias con la Federación y sale... y Juanma decide no continuar.

(...)

El nombre de Sampaoli sube como la espuma al ganar la Copa América y su nombre llega a sonar incluso para el Chelsea..., pero surge finalmente el Sevilla y se ponen manos a la obra. La verdad es que con Juanma hablo a menudo pero no le pregunto por el día a día. Siempre, desde los 15 años en los que empezó a entrenar, ha estado de director de orquesta (ahora es el concertino) y se le hará un poco raro, pero sé que se siente a gusto y valorado. Está contento.

¿Y Justo Lillo como se siente como primer entrenador en el Tolosa?

¿Te digo una cosa? Me da pena no haber empezado antes. Me estoy divirtiendo, me está gustando. Hasta que no empiezas como primer entrenador tienes dudas, pero estoy a gusto. La plantilla me ha ayudado mucho y la directiva también. Me he sentido cómodo desde el primer día.

Usted también es el preparador físico del txapeldun manomanista Irribarria, que nos dejó boquiabiertos a todos. ¿Va a ser de nuevo txapeldun?

Te voy a contar un detalle. Cuando ganó la txapela le mandé un mensaje en el que le decía que 'si quieres te coges unos días de vacaciones' porque tenía exámenes y así descansaba del estrés del Manomanista. ¿Sabes lo que me dijo? Hay que empezar a preparar la próxima txapela..., y a los dos días ya le tenía aquí, en Berazubi, entrenando... En verano ha sido imposible porque tienen partidos casi todos los días, pero ese detalle le define a Iker.