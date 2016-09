Aleksander Ceferin, nuevo presidente de la UEFA

Ya hay sucesor de Michel Platini en la UEFA. El esloveno Aleksander Ceferin ha sido elegido este miércoles nuevo presidente del máximo organismo del fútbol europeo por una duración de dos años y medio, tiempo del mandato que le restaba a Michel Platini, suspendido por la FIFA. Ceferin sustituye en el cargo a Ángel María Villar, que ocupaba la presidencia desde que Platini fue suspendido de sus funciones.

El esloveno ha logrado 42 votos frente a los 13 del holandés Michel Van Praag, su único contrincante, en la primera votación del Congreso Extraordinario que la UEFA celebra en Atenas. "Gracias por su apoyo fantástico. Es un gran honor y una gran responsabilidad, significa mucho para mí. Mi bella Eslovenia y mi familia están orgullosos. Espero que un día ustedes también lo estén", dijo Ceferin en su primera intervención como presidente.

Antes de la votación había señalado que "decir que no tengo experiencia, es irrespetuoso para los presidentes de las pequeñas y medianas federaciones que, como yo, deben hacer más con menos, y por tanto tienen experiencia. Tengo casi 50 años. Soy un hombre de convicciones, un hombre hecho de su trabajo. No soy un 'showman' ni un hombre de promesas no realistas. Estoy preparado para desarrollar proyectos que lleven a la UEFA a un nuevo nivel". Además, añadió que "No haré promesas que no se puedan hacer realidad" hablando de "viento de cambio".

"Podría hablar de las cosas negativas que nos rodean pero hoy miramos con ilusión hacia un periodo de normalización en el que alguien con una nueva visión abra un capítulo nuevo y una era de estabilizad en la que no haya los privilegios de otra época", ha dicho, en clara alusión a Michel Platini.

Ceferin se ha visto respaldado por los votos del antiguo bloque de países del Este de Europa y por las pequeñas federaciones, un detalle significativo justo cuando los grandes clubes europeos buscan en este momento incrementar su dominio y hacer valer sus intereses en el fútbol continental.

Séptimo presidente de la UEFA

- Ebbe Schwartz (DIN). Presidente del 22 de junio de 1954 al 17 de abril de 1962. 1964.

- Gustav Wiederkehr (SUI). Presidente durante una década, del 17 de abril de 1962 hasta su muerte repentina el 7 de julio de 1972.

- Artemio Franchi (ITA). Presidente durante diez años, del 15 de marzo de 1973 al 12 de agosto de 1983, cuando falleció en un accidente de tráfico.

- Jacques Georges (FRA). Presidente del 12 de agosto de 1983 al 19 de abril de 1990 y asumió el cargo tras la muerte de Franchi de forma interina, hasta su posterior elección en el Congreso de París en 1984.

- Lennart Johansson (SUE). Presidente del 19 de abril de 1990 hasta el 26 de enero de 2007.

- Michel Platini (FRA). Fue elegido presidente el 26 de enero de 2007 hasta que el 8 de octubre de 2015 fue suspendido durante 90 días por el Comité de Ética de la FIFA. Posteriormente, el 21 de diciembre, lo inhabilitó durante ocho años.