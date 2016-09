El derbi con más morbo del mundo

David Silva y Nolito corrían por la zona mixta del Reino de León, mientras un miembro de la delegación les explicaba que llegaban tarde para coger el avión privado que les había fletado el Manchester City para poder llegar esa misma madrugada del martes y entrenarse ese día en la ciudad inglesa a las órdenes de Pep Guardiola. A diferencia de los 'citizens' españoles, los 'red devils' de la selección no estaban obligados a regresar el martes sino que se ejercitarían por primera vez con sus compañeros el miércoles, una vez finalizada la primera jornada de la fase de clasificación para la Eurocopa. El de este sábado (13.30 horas en Old Traford) es el primer derby en la Premier League para Guardiola pero no para José Mourinho, que vivió varios en sus dos etapas en Londres ante los dos principales rivales del Chelsea: el Arsenal de su 'enemigo' Arsene Wenger y el Tottenham, histórico 'coco' de los blues.

Juan Mata reveló que la «cita que muchos estáis esperando», el «apasionante derbi de Manchester» ha sido, estos últimos días objeto de todo tipo de comentarios en 'La Roja'. «Todos somos conscientes de que es un partido especial, aunque no debemos volvernos locos y entender que son tres puntos. Los dos equipos hemos empezado bien la Premier y se está generando una gran expectación, como es normal. David de Gea y yo hemos bromeado con Nolito y Silva del tema».

El gaditano Nolito lo confirmaba: «Claro que hemos hablado del derbi, partido importante y difícil. Alguna bromita ha caído... La selección es un espectáculo, es como un equipo, todos te ayudan y nos llevamos muy bien», apuntó, aunque, sin perder la sonrisa, desveló que siempre «jode un poco quedarse en el banquillo, también en la selección, pero es que hay mucho nivel y juegan once». «En León noté el calor, ya lo echo de menos en este mes y medio allí. Me adapto a Inglaterra sí, (con gesto simpatico) pero echo de menos el tiempo de España, la comida y menudo es Pep, como nos tiene...», decía sobre el control del técnico catalán a sus jugadores.

La metamorfosis de Guardiola Martí Perarnau, columnista de este periódico durante los pasados Juegos Olímpicos de Río, ha escrito un nuevo libro sobre el entrenador del Manchester City: 'Pep Guardiola. La metamorfosis'. En él, cuenta cómo Alemania ha cambiado al técnico catalán en numerosos aspectos. Animado por el atrevimiento del propio Guardiola, Martí Perarnau propone una narración «libre», que igual fluye del presente al pasado que se detiene en reflexiones, personas o momentos significativos de la trayectoria de Pep. Desde el comedor vacío tras la dolorosa eliminación frente al Atlético en el considerado mejor partido de la era germana de Guardiola, a cómo se ensaya un córner, la carta de un aficionado, la meticulosa descripción de la remontada frente a la Juventus o el cariño con el que se despidió al míster en Alemania. A base de crónicas, análisis, datos, citas, reflexiones o entrevistas, Martí Perarnau compone su particular trencadís, que funciona como un sólido bloque y configura un meticuloso retrato del hombre que le ha inspirado.

«En inglés todavía no me pidas que te hable, que allí me están volviendo loco; por ahora voy poco a poco, aunque estoy contento por haber empezado así. Además estoy marcando goles», dijo Nolito a la carrera antes de avanzar que estarán para la gran cita de Manchester unos amigos de Vigo y la familia. «Vamos para allá todos, luego a ver si quieren ir a Old Trafford o no», decía, mientras David Silva le hacía gestos de que cortara porque iban a perder el vuelo.

«Vaya carrete tiene», bromeaba el canario, mucho más parco en palabras ante los medios. «Es un derbi especial, con los equipos que llegan en buen momento después de haber ganado sus partidos y con dos bloques muy remodelados en todos los sentidos. Por mi parte espero que estemos al 100% y podamos llevarnos la victoria. Seguro que será un partido muy bonito», explicaba, sin querer extenderse mucho para dejar una perla sobre Guardiola: «Lo controla todo, se aprende muchísimo con él. Es un fenómeno», dijo, mientras se despedia a la carrera hacia el avión.

De Gea elogia a Pogba e Ibra

Sin tantos agobios, el último en pasar por la zona mixta del estadio leonés fue David de Gea, que con su habitual calma paró ante la prensa escrita para hablar del inminente derbi. El portero español no cree que éste vaya a ser un derbi aún más intenso que otros, aunque sí nota un sentimiento especial por la calle. «La verdad es que hay mucha emoción, mucha excitación por este partido en Mánchester. Ojalá que se queden los tres puntos en nuestro campo», deseó antes de aclarar que durante esta concentración española el duelo de Old Trafford ha estado presente. «Sí que he hablado con Nolito y David (Silva) del partido. Bueno (ríe), que gane el mejor», dijo el portero, políticamente correcto.

Eludió hablar de favoritismos, aunque sí se mostró orgulloso del nivel actual de su equipo. «Con las nuevas incorporaciones y el míster nuevo, la verdad es que hemos dado un salto de calidad. Hemos hecho cuatro muy partidos buenos partidos (final de la Community Shield ganada al Leicester en Wembley más los tres triunfos de Premier ante Bournemouth, Southampton y Hull). Hay que seguir en esa línea», afirmó.

El meta no quiso entrar en comparaciones respecto a la etapa anterior con Van Gaal, aunque sí tiene claro que el funcionamiento del equipo ha mejorado. «Somos un equipo bien organizado, el míster es un ganador y se lo transmite al equipo. Tenemos otros jugadores nuevos que se han adaptado muy bien y muy rápido, que además son jugadores top», apunta.

De Gea destacó el rápido proceso de adaptación de Paul Pogba, pese a que se incorporó más tarde que nadie al haber disputado la final de la pasada Eurocopa. «Ya había jugado con nosotros hace años, sabe lo que es la Premier. Se ha adaptado rapidísimo y es un jugadorazo, un mediocampista espectacular. Va a ayudar muchísimo al equipo», vaticina.

Además, hizo un análisis de lo decisivo que puede llegar a ser Zlatan Ibrahimovic para un equipo. «Parece que no está, pero luego marca el gol decisivo. Es otro jugadorazo. La verdad es que cuando lo ves de cerca impone más que por la televisión. Es muy grande, es muy fuerte y tiene mucho control de balón, un gran juego de espaldas».